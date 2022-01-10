日本神準「喵掌心理測驗」看人際關係 選這隻貓手代表你很孤單

每隻貓咪的毛色不同，都各有各的擁護者，像是有人最喜歡白貓配上粉紅肉球的完美搭配，也有人深受三花貓吸引，覺得三種顏色混一起再搭配上斑點貓肉球最可愛，但你知道對貓爪的喜好也能反映出你是怎樣的人嗎？最近日本社群網站上有個爆紅的心理測驗，貓奴們快來測試看看吧。

白貓的粉紅色肉球貓爪是很多人的心頭好。 (圖/取自Ingimage)

Q.你正在購買有貓咪元素的化妝品，請從下面的圖片中選取一個你最喜歡的樣式。

A：白色毛粉紅色肉球貓手

B：虎斑灰毛灰色肉球貓手

C：棕色毛棕色肉球貓手

D：橘色貓毛白色肉球貓手

選好的話，以下就要進行解答了喔。

本項測驗主要是透過選擇不同顏色的貓爪，判斷出「人際關係中缺乏的東西」，在心理學中，選擇不同的貓爪代表你自己的真本性，且貓爪圖案反映了受測者對他人的價值觀，也就是你在與人互動之中所缺乏的特質，

A.選擇了「白色毛粉紅色肉球貓手」的你

你是一個愛恨分明的人，表面上很容易跟人相處，也是很受人歡迎、八面玲瓏的人，你可以跟很多不同的人打交道，但實際上他人要了解你總是覺得隔著一道牆。

儘管與各種人相處都很融洽，但在你心底深處，你可能會認為沒有人真正了解你，其實蠻痛苦的。你是一個很有魅力的人，可以的話試著多了解人與人價值觀的差異，你會發現自己成長很快。

B.選擇了「虎斑灰毛灰色肉球貓手」的你

你是一個會從第一印象評斷他人的人，如果你對某個人第一印象不好，你就會不想跟對方打交道。對你來說在人際關係中重要的是如何分辨對方是否能夠成為你的盟友，認為與不適合的人培養感情跟溝通很浪費時間。

因此，你可能會被第一印象這件事情影響太深，而沒有意識到什麼是人與人之間相處真正的價值，所以看人的角度可以的話最好多樣化一些，不要只著墨於你所看到的，畢竟「所見並不等於全部」。

C.選擇了「棕色毛棕色肉球貓手」的你

你是一個經驗主義者，且比較功利主義，與人相處的時候會更在意「這個人是否能與我互補」，所以你可能在與人來往時，會更傾向選擇可以與自己的專長/知識互補的朋友，這對你來說是一個絕妙的予他人互動的模式。

但是，僅以經驗跟專長來判斷一個人恐怕無法與他人建立長久的友誼， 每個人都有他或她的專長，如果以這樣的方式與他人交流，久了會淪於只有單方面的溝通。 因此，將眼光看比較全面，透過與他人交流並建立互相支持的有情，應該能夠獲得不錯的成長。

D.選擇了「橘色貓毛白色肉球貓手」的你

你是一個敏感性比較高，因此也比較孤獨的人。你的精神力十分堅強，但其實內心常常感到很孤單，想要跟人有互動，即使有時候跟某種人在一起讓你不是真的很開心，但你總是會想著「人是群居動物，如果不接觸整個社會跟他人交際，實在很孤單」。

你是一個有足夠判斷力的人，但你屬於比較高敏感度的人，因此很容易感知他人的情緒，但別被他人的情緒影響太深，這樣一來你應該能夠和你覺得相處起來很舒服的人建立起密切的關係。

其實人最大的壓力來源之一就是人際關係，要跟很多人打交道其實並不容易，心理測驗只是作為一種輔助，如果從測驗結果中能了解自己在人際關係上需要注意的部分，也許能夠讓自己的魅力更進一步往上提升喔。