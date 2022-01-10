貓被摸的很享受卻突翻臉反咬一口？獸醫解析「摸貓陷阱」

「不過就多摸幾下，這麼激動幹嘛？」

先不管這句話會不會把你送到警局泡茶，在未經允許的情況下亂摸，怎麼想都是會讓被摸的對象很煩躁的事情，對於討厭與人類互動的人來說尤其如此。

但是在貓的身上卻會有一個陷阱，那就是貓可能原本看起來明明被摸的很享受的樣子，閉著眼睛，說不定還帶有些微的呼嚕聲，卻轉頭就是一口，摸貓的人常常會覺得自己被「設局」了就是因為這樣。

這個情況被稱為Petting-induced aggression，也就是撫摸引起的攻擊性。除去因為疼痛或著甲狀腺亢進等等的醫療問題、以及誤認的其他攻擊性之外，通常是在於飼主或家人的撫摸、搔癢甚至抱起來蹭等互動的強度跟時間超過貓所能承受的程度所造成。

每隻貓能夠承受的互動強度跟時間都不一樣，這會受到貓本身的基因、過去的經驗跟互動對象而有所不同，所以若你有幸在你們家貓咪的社會化期(2~7週齡)或著幼貓時期就跟他接觸以及互動的話，適當的接觸、撫摸以及對不同人類、動物等等的社會化能夠減少這種觸摸引起的攻擊性的機會。

但在這種行為造成困擾時，貓多半已經長成成貓了，畢竟幼貓就算反抗，能夠造成的傷害也有限，搞不好還會有人覺得幼貓咬人好可愛。且這樣的攻擊性可能是經年累月下貓學習而來的行為，因為並不是所有人都有辦法在貓咬人之前注意到貓的肢體語言已經在表達不滿，且人類對互動的渴望還可能讓貓已經決定離開現場時還追上去繼續互動，這點在小孩子之類比較不會控制力道跟分寸的成員上會特別需要注意。

一般來說，大多數的貓都比較能夠接受搔抓下巴的互動方式。ingimage

至於解決方式，首先飼主必須先觀察貓可以接受互動的時間、撫摸的位置與撫摸時間的長短，同時觀察在貓不能承受進一步的互動時會出現甚麼樣的反應。若難以抓到甚麼時候貓可以接受互動，可以考慮在貓主動要求互動(靠近人類、以下巴磨蹭或以頭頂人的身體)時才進行。一般來說，大多數的貓都比較能夠接受搔抓下巴的互動方式，可以接受撫摸頭頂、背和尾根部的貓則會稍微少一點。

在撫摸的過程中，可以觀察貓會不會出現迴避、耳朵壓平甚至哈氣等負面情緒的表現，如果出現以上的行為時，就暫時停止互動，並觀察貓是否會離開，或者再次主動磨蹭要求繼續撫摸。如果真的難以觀察或者貓原本就已經處於一旦無法承受就直接開咬的階段，則可以採用每次撫摸都只維持一小段確定貓可以承受的時間，便暫停讓貓決定下一步的怎麼做的方式。在抓出大概的時間長短與可接受的互動強度之後，就可以考慮緩慢的增加時間長度跟強度，以及在互動後給予點心當作獎勵，讓與人類的互動給他愉悅的感覺。

但就像前面提到的，一些內分泌、骨關節或神經等等會造成疼痛的問題也有可能會引發這種行為，這種情況下比較容易突然地出現攻擊性，但凡事沒有絕對，所以還是建議先跟獸醫師討論過會比較好喔。

本文摘自《行為有問題的獸醫》臉書粉專，經作者授權轉載。