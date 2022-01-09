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高速公路有海獅逛大街！民眾引領離開 救援隊認出是「慣犯」

香港01 / 文．李納德
美國加州1條高速公路日前出現海獅，熱心市民停車引領海獅離開。 圖擷自abc7 News
美國加州1條高速公路日前出現海獅，熱心市民停車引領海獅離開。 圖擷自abc7 News

牠到底是迷路還是擁有一顆探險的心？有隻海獅日前竟闖入加州聖地牙哥的高速公路，2名熱心市民將車停下，上前「指揮交通」引領海獅離開，以免牠被車撞，愛護動物的舉動被網民大讚。目擊者形容公路離大海距離很遠，不知海獅如何能到達公路。外媒指當地海洋世界的動物救援隊隨後到場，用3個網將海獅抓住再放入鐵籠，暫時送至救援設施。救援隊人員大爆這隻海獅竟是「慣犯」，自去年11月從公路上救起牠後，之後竟接連出沒在奇奇怪怪的位置，疑是到處「觀光」，但闖進高速公路無疑是最危險的一次，他們也不清楚海獅是如何走到該處。

你有在高速公路見過海獅嗎？事件發生在美國加州聖地牙哥，周五（7日）有民眾發現接近哥菲蒙特公園（Fairmount Park）附近的高速公路上竟然有海獅出沒。有目擊者拍攝影片，當時有2名熱心市民將車停在路中心，試圖引領海獅到路邊，並指揮其他車輛繞路行及減速，其他司機都願意耐心等候。目擊者稱高速公路與大海距離以英里計，見到海獅現身整個人嚇呆了，令人難以置信，「這是我見過最瘋狂的事」。

加州公路巡邏隊人員稱，他們周五早上9時40分左右接報，稱有隻海獅出現在高速公路上，引起許多市民注意，造成交通擠塞，亦擔心牠會有危險。當地衛生部門派員出動，阻止車輛撞向海獅，交警曾幾次封行車線及減慢交通速度，讓海獅放膽前進。隨後衛生部門聯絡動物拯救隊，他們到場後用3個大網捕捉海獅，隨後引導牠走入金屬籠帶走，將這隻200磅重的雄性海獅捕獲。

海洋世界動物救援隊負責人奧特詹（Eric Ojten）稱，原來他們不是第一次抓走這隻海獅。他們去年11月曾在機場附近的海港公路救走牠，讓牠暫住救援設施，不久就放回大海，但這頭海獅之後接連出現在奇怪的地方，「參觀」過使命灣的熟食店及洛馬角的海軍基地。

雖然非初犯，但奧特詹形容這仍是特殊情況，「我們不常接到關於高速公路有海獅的電話」，他們即時趕到現場，畢竟出現在高速公路是最危險情況。然而，救援隊都不清楚海獅是如何遠離海洋走到遙遠的高速公路，而當局未交代牠有沒有受傷。

海獅現時留在海洋世界的救援設施內，職員更上傳了影片，顯示海獅在救援設施內游泳的情況，看來牠並無大礙。

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文章授權轉載自《香港01》

海獅 高速公路 美國

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