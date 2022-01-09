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湳仔溝整治後生態回來了！ 多種鳥類棲息吸引親子賞鳥

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
在板橋湳仔溝活動的大白鷺。圖／新北水利局提供
在板橋湳仔溝活動的大白鷺。圖／新北水利局提供

板橋湳仔溝過去環境不佳，鮮少民眾靠近，但在新北水利局近2年重點整治後，成功翻轉生態，現在流域上至少有55種生物、52種植物，吸引民眾到訪。台北野鳥學會也在本周末帶領40組民眾到場觀賞，不少親子參與、寓教於樂。

台北野鳥學會昨帶領40組親子家庭、年輕情侶以及專業賞鳥人士到訪湳仔溝，學會也特別準備賞鳥長鏡頭設備，大家都專注地尋找「冬候鳥」，2小時內觀察到35種鳥類出沒，其中以花嘴鴨，翠鳥，鷹斑鷸，白腹秧雞，小環頸鴴、家八哥最特別。

新北市長侯友宜也悄悄現身，成為活動神秘嘉賓，還考考大家「鳥知識」，有在場婦女搶答「鷺鷥」；也有年紀最小的4歲小女孩說自己看到的是「鶺鴒」。另外，小學三年級的同學分享，他觀賞到的翠鳥色彩鮮艷，好像大自然會飛的藍寶石。

事實上，湳仔溝在經水利局兩年整治後，去年4月成功翻轉，經過實地調查記錄，至少有55種生物、52種植物，其中包含41種鳥類、10種兩棲爬蟲類、4種魚類、34種草本植物及18種喬本植物。到場民眾分享，湳仔溝的水現在乾淨了，最明顯轉變就是喜歡吃魚的「翠鳥」出沒覓食，「生態真的回來了」。

水利局指出，在整治過程中研究及嘗試過很多方法，最終採取最直接果斷的方法，沿著湳仔溝二岸建置截流管線，阻止污水及廢水流入，並不定時清理淤砂等管線維護工作。另外，也在上游建置礫間設施，處理都市汙水，用放流於湳仔溝，補注乾淨河水，恢復河川生命力。

台北野鳥學會昨帶領40組親子家庭、年輕情侶以及專業賞鳥人士到訪湳仔溝，大家都專注地尋找「冬候鳥」。圖／新北水利局提供
台北野鳥學會昨帶領40組親子家庭、年輕情侶以及專業賞鳥人士到訪湳仔溝，大家都專注地尋找「冬候鳥」。圖／新北水利局提供
新北市長侯友宜也悄悄現身，成為活動神秘嘉賓，還考考大家「鳥知識」，年紀最小的4歲小女孩說自己看到的是「鶺鴒」。圖／新北水利局提供
新北市長侯友宜也悄悄現身，成為活動神秘嘉賓，還考考大家「鳥知識」，年紀最小的4歲小女孩說自己看到的是「鶺鴒」。圖／新北水利局提供
小學三年級的同學分享，他觀賞到的翠鳥色彩鮮艷，好像大自然會飛的藍寶石。圖／新北水利局提供
小學三年級的同學分享，他觀賞到的翠鳥色彩鮮艷，好像大自然會飛的藍寶石。圖／新北水利局提供

水利局 賞鳥

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