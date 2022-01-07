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香港天水圍鸚鵡走失疑飛至燒烤場被人帶走 主人籲盡快歸還

香港01 / 謝茜嘉
主人李小姐表示，日前她家中的藍色和尚鸚鵡「叮叮」（左）不慎飛走，她十分擔心「叮叮」下落。（fb群組「失蹤鳥 Lost Birds（香港網上雀街）」圖片）
主人李小姐表示，日前她家中的藍色和尚鸚鵡「叮叮」（左）不慎飛走，她十分擔心「叮叮」下落。（fb群組「失蹤鳥 Lost Birds（香港網上雀街）」圖片）

不少人視寵物如自己子女，若走失都會無比心痛。有鸚鵡主人於網上發文表示，日前她飼養的藍色和尚鸚鵡「叮叮」不慎在天水圍家中飛走，其後得悉有2名女子於天水圍綠田園燒烤樂園內一處簷篷帶走一隻鸚鵡，憑樣貌及毛色相信是叮叮。她十分擔心叮叮下落，指出叮叮肝臟有問題，需定時吃藥，她希望帶走叮叮的女子盡快交還。

鸚鵡「叮叮」主人李小姐於facebook群組「失蹤鳥 Lost Birds（香港網上雀街）」發文表示，叮叮於去年12月26日在天水圍家中不慎飛走，她擔心天氣寒冷叮叮會凍死。其後她經網上轉載得悉有2名女子於12月29日，在天水圍綠田園燒烤樂園內一處簷篷帶走一隻鸚鵡，她憑樣貌及毛色相信是叮叮。

李小姐說叮叮走失時腳上有銀色腳環，懂得叫自己名字叮叮及說「叮叮過來」。她十分擔心叮叮，因為牠肝臟有問題需定時吃藥，伴侶「多多」已出現情緒病。

她稱已報警求助，警方到現場搜證，燒烤場的閉路電視畫面清楚錄下2名女子樣貌，她希望2人能盡快交還叮叮，承諾不會追究。若有人認識或發現該2女子，她呼籲聯絡元朗警署或她本人。

《香港01》今早（7日）聯絡到叮叮另一主人袁先生，他表示目前仍未尋獲叮叮，另一隻鸚鵡多多發現伴侶不在身邊後，出現咬自己羽毛及咬人的情況，並「匿埋」不願見人，他希望叮叮能盡快回家。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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