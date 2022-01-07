「塊陶啊！」企鵝短腿浮冰上狂奔 網笑歪：忘記自己會游泳？

大家或許在動物園看過企鵝游泳，但你看過企鵝賣力奔跑的樣子嗎？動物星球頻道臉書臉書今天分享一支影片，一塊浮冰正逐漸漂離，然而上面卻有隻企鵝獨自狂奔，最終順利回到夥伴身邊。網友看了大讚企鵝動作「幾霸婚」「Safe安全上壘」。

「塊陶啊啊啊啊啊！」動物星球頻道小編分享一段畫面，海面上一塊浮冰正在漂離，上頭有隻企鵝看似即將被帶走，便使勁狂奔希望能回到大塊的浮冰上。企鵝的身影相對顯得渺小，奔跑起來也相當吃力。眼看即將到達目的地，卻似乎隨著浮冰邊緣碎裂跟著踉蹌，最後在緊要關頭奮力一跳，在夥伴熱烈迎接下順利歸隊。

該隻企鵝最後使出「貼地飛行」滑向夥伴，速度明顯比在浮冰上奔跑來得快速。不少網友笑翻「幹嘛不一開始就用滑的」「滑得比跑的快，不知道在跑什麼」。也有留言表示「你不是游泳比較快嗎？」「緊張到忘記自己會游泳」，不過其實水面下通常有潛伏的危險，一但下水便可能被海豹或其他鯨豚吃掉。

除了覺得影片相當逗趣，另有不少網友感嘆氣候變遷影響之大，「代表他們的棲地一直縮小呢」「看了有點難過」。根據維基百科，企鵝主要棲息在極地、人跡罕至的地方，南極洲沿岸住著最多的企鵝。