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黑白貓走失一個月找到了！養7天後「本尊突回家」奴才傻爆眼

聯合新聞網 / 綜合報導
兩隻黑白貓，看的出來差異在哪邊嗎？ (圖/取自推特)
兩隻黑白貓，看的出來差異在哪邊嗎？ (圖/取自推特)

有些人可能會有走失自家愛貓的經驗，但如果找回走失的貓咪之後又陰錯陽差多領養一隻，對貓奴來說是不是雙重幸福呢？國外有一名貓奴走失愛貓，經過約一個月後才把貓咪帶回家，結果貓咪養了7天，「真正的本尊」才回來，讓奴才整個大傻眼。

俄羅斯一名男子札克(Stanislav Zak)原先養了一隻可愛的米克斯賓士貓，但先前不幸走失，他花了大概一個月的時間才終於找到愛貓，等到把貓咪帶回家養後一周，一隻跟他的愛貓長一模一樣的貓咪突然出現在家裡。札克看到這景象超級傻眼，他也分不清楚誰才是原先真正養的貓咪，因為兩隻貓咪臉上都是黑色的、眼珠子都是黃綠色、脖子到胸口有一圈白毛、身體的毛色都是黑色，四隻腳上還有可愛的白色小襪子。

札克將他的經歷分享在社群網站，貼文表示「現在我有兩隻一模一樣的貓了」，決定將搞錯了的貓咪也一起收編。貼文一出不少網友留言表示「太神奇」、「緣分來了怎麼樣都擋不住」，也有網友眼尖找到兩隻貓咪雖然真的長很像，但實際上也有可以辨認的地方，像是照片右邊的貓咪鼻子下方有一個小白點，但不仔細看真的看不出來，也難怪飼主會搞混。

男子發文表示他也收編了他認錯的貓咪，現在家裡有兩隻長得幾乎一模一樣的主子。 (圖/取自推特)
男子發文表示他也收編了他認錯的貓咪，現在家裡有兩隻長得幾乎一模一樣的主子。 (圖/取自推特)

貓咪 貓奴 俄羅斯

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