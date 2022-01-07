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救援抱卵母蟹！公視前董事長掏錢全買下 摸黑到海邊放生

聯合新聞網 / 綜合報導
公視前董事長鄭同僚，將買來的抱卵母蟹全數放生。 圖擷自鄭同僚臉書
公視前董事長鄭同僚，將買來的抱卵母蟹全數放生。 圖擷自鄭同僚臉書

公視前董事長、政大教育系副教授鄭同僚，先前才於國發會「公共政策網路參與平台」提案修法，要求將「抱卵母蟹」改為全年禁捕。不過日前在澎湖馬公漁市，他又撞見攤商正在販售大批抱卵母蟹，他便決定把活蟹通通買下，隨即摸黑前往放生

鄭同僚在臉書上分享，買下所有活的母蟹後，他隨即衝到超商買美工刀替母蟹一一鬆綁，並立刻摸黑驅車到適合牠們生長的水域。到了目的地他便把捧著的籃子放進水裡，第一時間確保母蟹們有水可喝。不久後母蟹的腳動了起來，每隻入水後便以相當快的速度消失在眼前。

完成放生任務後，鄭同僚回到漁市尋找原先那位攤商，除了把籃子還給對方，也不忘提醒「不要買漁民的母蟹，因為會被罰款，罰很重」。對方也允諾之後不會再買抱卵母蟹。

網友們看到這番義舉，紛紛湧進臉書大讚「要以您為榜樣」「救了不少生命」「行動力令人欽佩」「有洋蔥的畫面」。有漁民看到後也以行動支持，「老師，改天要放生母蟹找我，無償開船帶你出去外海放」，讓鄭同僚開心表示「太好了」。

根據漁業署規定，每年八月十六日至十一月十五日，禁止漁船捕撈抱卵母蟹。不過鄭同僚有感於抱卵母蟹遭濫捕、近海螃蟹日漸稀少，便在公共政策網路參與平台發起連署，希望能將現行管制法規改為全年禁捕。

放生 漁民

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