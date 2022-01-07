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「天選之人」可和貓貓一起用餐！店貓陪客人入座兼陪吃

聯合新聞網 / 綜合報導
店貓會坐在客人正對面「陪吃」。圖取自推特
店貓會坐在客人正對面「陪吃」。圖取自推特

餐廳或居酒屋有店貓不稀奇，這間餐館的貓還會「作陪」，牠時常坐在特定座位或客人正對面的位子，讓客人可以看著牠的萌樣進餐，相當療癒。

日本西荻窪一家孟加拉料理餐廳「Miruchi」（ミルチ）由一名日本人和一名孟加拉人共同經營，他們養了一隻店貓「茶色」（ちゃいろ），圓滾滾的身材相當受客人喜歡。

有別於一般店貓，茶色還有一項特別服務，牠會和客人一起入座，坐在他的對面，唯有位於「特等席」的客人能夠和茶色面對面，看見牠的萌樣，在牠的陪伴下用餐。

茶色作為Miruchi的店貓，和店內常客都很熟稔，基本上只要店舖有營業的時間就會出勤，偶爾遇到身體不適或心情不好也可能缺席。由於茶色身材圓潤，在店內的存在感很強，很快就能發現牠今天有沒有上班。

Miruchi的老闆經常在推特上傳茶色的萌照，茶色作為「接客貓」相當敬業，一旦客人離開了，還會露出消沉沒精神的模樣。然而即使是接客高手，牠本質還是一隻貓，常看到牠躺平發懶的姿態。

休假日發懶的茶色。圖取自推特
休假日發懶的茶色。圖取自推特

孟加拉 日本 寵物

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