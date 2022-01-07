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喵星人露肚肚「折成ㄑ字形」蹭地..奴才超想摸 專家曝4真相：在轉換心情

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪有時候喜歡翻肚肚蹭地上，有一說這是信任的表現。 (圖/取自ねこちゃんホンポ)
貓咪有時候喜歡翻肚肚蹭地上，有一說這是信任的表現。 (圖/取自ねこちゃんホンポ)

貓咪總是有很多稀奇古怪的行為與睡姿，有些貓會把自己做成「貓咪吐司」，端端正正的坐好睡覺；有些貓則會把自己拉直成一條線，四肢延伸到最高點看起來很像在做瑜珈；也有一部分的貓咪喜歡翻肚肚把自己摺成「ㄑ字形」，把身體在地上蹭來蹭去。今天要來討論喜歡翻肚肚把自己折起來的貓咪為啥會有這樣的行為，專家發現其中一個原因是為了紓壓。

日本動物專欄作家こばやしきよ表示，有些貓咪喜歡把肚子露出、把身體折起來仰躺在地上磨蹭的原因大致可以分類為四點。

一、純粹只是休息

有些貓咪會把整個身體癱在地上，肚子朝上頭歪一邊，純粹就只是為了睡覺或休息，這樣的姿勢也許在人類眼裡看起來很奇怪，但牠們可睡的香甜。

二、信任飼主並想吸引注意

貓咪會把肚子露出來其實是一種信任人類的表現，當牠們翻肚肚卻沒有睡覺的時候，通常是在告訴奴才「快來陪我」或是「你看我這樣可愛吧」，要奴才來伺候喵皇啦。

貓咪會躺在地上蹭蹭有一個原因可能也是牠想要跟奴才玩耍了。 (圖/Ingimage)
貓咪會躺在地上蹭蹭有一個原因可能也是牠想要跟奴才玩耍了。 (圖/Ingimage)

三、轉換心情並紓壓

毛小孩跟人類一樣都會有壓力問題，有時候貓咪覺得不開心也會躺下蹭蹭、伸展四肢，改善一下姿勢之後達到舒壓的目的，又變回一隻活力充足的好喵。

四、在特定地點留下自己的氣味

尤其是公貓領地意識比較強烈，牠們會透過躺下蹭蹭這件事情達成把氣味留在「專屬自己的地盤」的目的，部分貓咪在蹭完之後還會翻過身來聞一聞有沒有味道。

所以下次看到家裡貓咪又翻肚躺在地上蹭蹭或睡覺的時候，可以去看看牠們是不是真的在睡，如果沒有在睡覺的話，各位鏟屎官就趁著貓皇心情大好的時候去跟貓貓互動，不過得隨時注意貓主子的反應，如果貓皇不喜歡、表現出不悅的舉動就得立刻停下來。如果家裡有養兩隻以上的貓，看到其中有一隻貓咪翻肚的時候，這可能代表的是其中一方正在對另一方示弱，所以這時候就不建議飼主們去吸貓喔。

貓咪 毛小孩 日本

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