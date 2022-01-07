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貓咪呼嚕＝開心？專家整理5大原因 也可能是不舒服害的
貓咪如何發出「呼嚕呼嚕」的聲音？這個機制目前還沒有被完整解開，仍屬貓咪界未解的謎團之一。然而有些時機特別容易讓喵星人忍不住呼嚕，日媒ねこちゃんホンポ專欄作家整理出5個貓咪特別容易呼嚕的場合及時機。
1.當主人在身邊時
只要貓咪很高興見到你，待在身邊感到幸福時，就可能會發出呼嚕聲。即使不直接觸碰貓咪，有些貓察覺到主人存在便會呼嚕，飼主聽到的時候也會有一種放鬆的效果。
呼嚕聲還能促進人類血清素的分泌，睡覺時也許會聽到貓咪呼嚕，雖然一開始覺得有點煩躁，但隨著血清素分泌，不知不覺便睡著了。
2.「踏踏」的時候
當貓咪認為自己還是一隻小貓，便會用貓掌在毯子或主人身上「踏踏」，動作有時被戲稱為「麵包師傅」，這時也常伴隨著呼嚕聲。此時若注意貓咪的表情，就會發現看起來相當幸福，甚至開始呼呼大睡。
3.與母貓交流
剛出生的幼貓還沒睜開眼睛，無法靠視力看到貓媽媽，因此會透過呼嚕聲提醒媽媽自己的位置。
4.感覺疼痛
貓並非只有在高興的時後才會發出呼嚕聲，在疼痛時也有機會發出這種聲音。當在醫院看診時，或感覺壓力很大都有可能會聽到。
5.有事相求
聲音較高的呼嚕聲被推測是貓咪有事相求，例如想吃東西。這也是為何這類呼嚕聲聽起來具有急迫感，即便飼主沒有意識到，卻可能在不知不覺中被貓咪使喚。
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