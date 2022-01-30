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大掃除忙翻遇2貓皇狂喊渴 鏟屎官超神「二刀流秘技」給喵餵水水

聯合新聞網 / 綜合報導
貓奴二刀流餵水法讓不少網友驚呼根本神技。 (圖/取自Youtube)
貓奴二刀流餵水法讓不少網友驚呼根本神技。 (圖/取自Youtube)

養貓咪除了可以讓自己被治癒，另外也能開發人類的潛能。日前有一位鏟屎官在過年前忙著大掃除，家裡一團亂的情況之下，遇到兩隻喵皇討水喝，身懷奇才的貓奴立刻停下手邊的工作，開啟「二刀流」奇招給兩隻貓咪喝水，由於姿勢實在是太神了，影片發布後引起不少網友討論，許多網友表示「果然貓奴們都能超越人類的極限」。

Youtube網紅名貓「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」養了四隻超可愛的貓咪，分別是兩隻小黑貓貫太與小太郎、兩隻虎斑貓叫做牛太郎與百太。過年期間貓奴爸爸正忙著拿拖把打掃，四隻貓咪好奇的圍繞在腳邊，其中小太郎看著拖把做出威嚇的動作，以為那是什麼可怕的敵人，結果這時候站在流理台上的百太突然喊渴，爸爸立刻放下手邊清掃工作給牠餵水。

黑貓看到拖把還以為是敵人。 (圖/取自Youtube)
黑貓看到拖把還以為是敵人。 (圖/取自Youtube)

正當爸爸給百太餵水餵到一半，沒想到牛太郎立刻出現也想要喝水，這下貓奴可沒辦法再變出另一個碗給牛太郎喝水了，只見爸爸快速打開水龍頭，用手捧著新鮮流出來的水給牛太郎喝，兩隻貓咪喝水喝的津津有味，全拜貓奴爸爸「二刀流餵水法」所賜。

只有給一隻貓餵水不稀奇，給兩隻貓餵水才神奇。 (圖/取自Youtube)
只有給一隻貓餵水不稀奇，給兩隻貓餵水才神奇。 (圖/取自Youtube)

餵完水之後貓奴還是得乖乖給貓拍屁屁。 (圖/取自Youtube)
餵完水之後貓奴還是得乖乖給貓拍屁屁。 (圖/取自Youtube)

兩隻貓皇可不是好伺候的，餵完水之後貓奴繼續例行的「拍屁屁」，拍到貓貓開心了才停手繼續做家事。影片上傳到Youtube後吸引超過1萬人觀看，網友表示「爸爸的拿手絕活太強」、「二刀流給貓餵水還是第一次看到」、「忙打掃還要忙照顧貓咪們，爸爸辛苦了」、「乖乖喝水的貓貓好可愛」。

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