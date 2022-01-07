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死不讓寵物出袋！航空公司頑固政策害法鬥在機上中暑喪命

聯合新聞網 / 綜合報導
法鬥在飛機上中暑，不幸身亡。圖取自臉書
法鬥在飛機上中暑，不幸身亡。圖取自臉書

一名需四處出差的X光技師西帕（Courtney Cipar）指控航空公司「謀殺她的狗」。上個月她帶協助犬法鬥「查理」搭機，途中查理中暑，機組員不知變通堅持不讓狗狗出寵物袋，最後害牠身亡，讓飼主相當憤怒痛心。

西帕表示，上個月21日她帶3歲半的查理搭美國西南航空，從納什維爾飛往費城，在第一趟飛行過程中她被告知查理有點中暑，於是她要求打開空調；第二趟時由於查理一直喘氣，西帕欲打開寵物袋讓牠出來透氣，遭到頑固的機組員阻止。

空服員威脅如果她堅持要讓狗出來，就要將飛機掉頭，不僅她機票會被取消，還會害整個航班延誤；即使西帕不斷強調如果繼續這樣下去查理會死，仍不被理會和接受。

最後查理因中暑引起癲癇發作而死亡，西帕在臉書怒控航空公司並打算提告。他認為關於動物在機上權益的法律必須做修正，而且只要航空公司多一點同情心，就能避免這種情況一再重演。

西帕讚查理是她最要好以及無可取代的旅行夥伴，滑稽的動作和擁抱讓她度過許多可怕的時光，在聖誕節前夕失去牠讓人倍感心碎，也宛如夢魘。

飼主聲稱查理是因中暑而死，屍檢目前仍未確認死因。航空公司則是力挺自家員工，稱他們只是遵守規定辦事，並說為了其他乘客的安全舒適，寵物都會被安置在通風良好的籠子內。

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