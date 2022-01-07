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「嚕豹」呆萌反應影片曝光 網友怕爆又羨慕：想嚕大貓+1
抖音上一名用戶平常熱愛動物，分享了許多與動物們超近距離連結的影片。不過除了企鵝或海豹，仔細一看竟也包含熊、老虎、豹等看似凶猛的動物，溫和的互動讓網友們嘖嘖稱奇。
國外網友emilyyackee在抖音分享日常生活，其中以第一人稱視角「嚕豹」的影片，先是摸了摸頭，再來回摸了好幾輪有如布偶的皮毛，影片至今已超過300萬次觀看數。其他影片則能看到反被豹嚕的可愛畫面，牠還伸出舌頭不斷的舔emilyyackee的手，網友看了卻都替他捏一把冷汗。
@emilyyackee #foryourpage #for #you #viralvideo ♬ original sound - Emily Yackee
影片傳到臉書社團後，網友紛紛害怕又羨慕的表示「我也想嚕貓」「以為是布偶」「希望他現在吃飽了」「不小心就變成排泄物」。
emilyyackee的帳號中還有和狗、浣熊、猴子等動物玩耍的賣萌畫面。在抖音上目前已累積了超過10萬名粉絲，喜歡動物的朋友們不妨加入關注療癒身心。
@emilyyackee Best kisses 😘 #fyp #foryourpage #viralvideo #animals #love ♬ original sound - Emily Yackee
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