天使暖臉→歪頭邪笑超崩壞 雪球汪走鐘6連拍「撞臉夜神月」萬人朝聖

世界上最治癒的事情之一，莫過於看到自家毛小孩的笑容。近日網路上有一隻爆紅的汪星人，全身雪白的牠不動的時候就像一隻漂亮的娃娃，動起來就是一團可愛的小雪球，最讓人印象深刻的是牠有一雙圓滾滾的黑色大眼睛，超萌電眼搭配上可愛的笑容，讓許多網友不禁讚嘆「牠笑起來也太像慈祥的爺爺奶奶」，但牠擺出別的表情的時候反差超大，也讓不少網友笑翻。

沒看錯，這是同一隻狗，只是表情反差很大。 (圖/取自arang2o_o IG)

南韓有一隻超級可愛的網紅比熊犬「함아랑」(arang2o_o)，在飼主的細心照顧下有著全身雪白的漂亮毛色，最令人融化的是牠可愛的笑容，牠笑起來的時候眼睛瞇成一條線，笑容相當爽朗，還不知為何有種慈祥爺爺奶奶感，讓人看了相當療癒。

但再怎麼可愛的汪星人，也總有崩壞走鐘的時候，只是함아랑崩壞的特別誇張，近日主人曬出牠在浴室門口的六連拍，只見함아랑牠一開始露出平常在IG上幾乎不會見到的超邪佞笑容，瞬間又變回原本乖順的笑臉，接著又變成一隻露出獠牙的小惡霸，緊接著又再露出招牌瞇瞇眼笑臉，又變成齜牙咧嘴的樣子，最後以可愛的模樣收尾。

也因為함아랑實在太可愛，反差又很大，因此在社群網站上爆紅，IG吸引超過24萬網友追蹤。網有看到可愛又反差的模樣表示「簡直是戲精」、「平常的笑容好可愛好治癒」、「笑起來有種鄰家慈祥爺爺奶奶感」、「露出前牙想裝兇的時候殺傷力還是0」。