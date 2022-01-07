乳牛貓全身驚喜包！頂中分瀏海秒轉身露「愛心屁屁」萌炸：還能變勞贖

每一隻米克斯貓咪身上都會有獨特的花紋，有時候牠們身上的花紋還會成為獨特的標誌，吸引不少貓咪愛好者的目光。日本就有一隻網紅乳牛貓，牠身上的花紋跟相當有特色，不僅是頭上頂著「中分瀏海」，背部的花紋更是新奇，平常看是一個可愛的愛心形狀，但又能變成米老鼠、蝙蝠俠的樣子，也讓牠成為網路上不少貓控的心頭好。

這隻叫「いくら(鮭魚卵)」的貓咪今年四歲，住在日本北海道，是一隻可愛的母貓，在貓奴夫妻的細心照料下，擁有一身美麗的黑白毛色，最吸睛的就是牠頭上的中分瀏海毛色以及背上的愛心花紋，不僅如此，牠的模樣也相當可愛，一雙圓滾滾的黃綠色深邃大眼更是牠的特色，也因此貓奴夫妻倆經常拍下鮭魚卵的可愛照片發佈到Instagram上，早在牠一歲的時候就已經有不少網友成為牠的鐵粉。

鮭魚卵背上的愛心花紋其實很百變，平常看是一個漂亮的黑色愛心，但當貓毛凌亂的時候又能變成蝙蝠俠的招牌logo，還能夠變成華特迪士尼最出名的角色米老鼠的模樣，最令人驚豔的還有牠的後腳有一個超級可愛的五芒星小花紋，真的是全身上下到處都是花紋驚喜。可愛的鮭魚卵的IG截至今日已有超過4萬人追蹤，網友表示「鮭魚卵的背上花紋太百變了吧」、「看到牠可愛的臉心情就好起來」。