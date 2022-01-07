肉泥沒用！黑白喵看獸醫秒變老虎 壯漢hold不住「請求支援」

貓咪一離開熟悉的家裡，進到電梯或是動物醫院常會開始抓狂，有時就連獸醫師也難以招架。位於土耳其一間動物醫院分享一段影片，一隻黑白貓來到院內超級失控，派出壯漢及肉泥都難以收服，最後「請求支援」靠3個人才順利完成任務。

一間位於土耳其的動物醫院在Youtube上分享一段影片，某日院裡來了一隻黑白貓，乍看相當可愛沒有威脅性，還獻上肉泥希望能討好牠，然而籠子一打開卻馬上張牙舞爪，讓一旁的助手招架不住。先是用布試著蓋住貓咪的頭，黑白喵卻立刻識破馬上用手揮掉；戴上防抓手套貓咪依舊出爪奮力抵抗，還不甘示弱接連哈氣。

希望能藉由肉泥討好牠。圖擷自 Youtube Tugay İnanoğlu

影片後段又出現一名幫手前來「壓制」黑白喵，兩人分別抓住貓咪上半身及後腳，最後才由獸醫師剪完指甲，有驚無險地順利收工。

影片吸引各國網友紛紛前來留言，「牠內心住著一隻老虎」「對獸醫表示respect」「土耳其的貓看來等級不同」「可以雇用這隻黑白喵當保鑣」，慶幸還好不是自己遇到這隻難纏的「老虎貓」。