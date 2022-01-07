獅子也能當寵物？幼獅蹺家逛大街 女飼主一把熊抱拖回家

一般常見的寵物如貓、狗、鳥、兔等，但居然有人養獅子當寵物！一隻被馴養的幼獅逃脫，在路上逛大街，被女飼主尋獲，直接熊抱帶回家。

每日郵報報導，科威特南部城市沙巴伊亞（Sabahiya）一隻被人飼養的幼獅疑似蹺家，在夜晚的街上獨自徘徊，在路邊的土石堆四處嗅聞。

另一支影片可看到，疑似獅子的女飼主找到牠，將牠熊抱在胸前，想要帶回家，獅子不斷掙扎，四肢和尾巴瘋狂晃動，發出不悅的低吼聲。走了十幾公尺女飼主似乎累了，把獅子放在地上暫時喘口氣。

有路人看到趕緊通報相關單位，環境警察到場關切，並幫助飼主把獅子制伏。許多海灣國家相當流行飼養外來物種當寵物，包括科威特。這些國家都訂有禁養的法律，但執法不嚴。