快訊

欠20萬法事費用 高雄男被毆打致死坐公園椅上斷氣

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獅子也能當寵物？幼獅蹺家逛大街 女飼主一把熊抱拖回家

聯合新聞網 / 綜合報導
寵物幼獅逃脫，被飼主熊抱帶回家。圖取自每日郵報
寵物幼獅逃脫，被飼主熊抱帶回家。圖取自每日郵報

一般常見的寵物如貓、狗、鳥、兔等，但居然有人養獅子當寵物！一隻被馴養的幼獅逃脫，在路上逛大街，被女飼主尋獲，直接熊抱帶回家。

每日郵報報導，科威特南部城市沙巴伊亞（Sabahiya）一隻被人飼養的幼獅疑似蹺家，在夜晚的街上獨自徘徊，在路邊的土石堆四處嗅聞。

另一支影片可看到，疑似獅子的女飼主找到牠，將牠熊抱在胸前，想要帶回家，獅子不斷掙扎，四肢和尾巴瘋狂晃動，發出不悅的低吼聲。走了十幾公尺女飼主似乎累了，把獅子放在地上暫時喘口氣。

有路人看到趕緊通報相關單位，環境警察到場關切，並幫助飼主把獅子制伏。許多海灣國家相當流行飼養外來物種當寵物，包括科威特。這些國家都訂有禁養的法律，但執法不嚴。

寵物 獅子

相關新聞

買生菜沙拉附贈活生生樹蛙！他讚「聖誕奇蹟」直接收編

買生菜沙拉附贈寵物？一名男子買了一盒萵苣，居然在裡面發現一隻還活著的綠樹蛙，他努力希望養活牠，後來在與專業人士討論後，不野放直接收編。

肉泥沒用！黑白喵看獸醫秒變老虎 壯漢hold不住「請求支援」

貓咪一離開熟悉的家裡，進到電梯或是動物醫院常會開始抓狂，有時就連獸醫師也難以招架。位於土耳其一間動物醫院分享一段影片，一隻黑白貓來到院內超級失控，派出壯漢及肉泥都難以收服，最後「請求支援」靠3個人才順利完成任務。

乳牛貓全身驚喜包！頂中分瀏海秒轉身露「愛心屁屁」萌炸：還能變勞贖

每一隻米克斯貓咪身上都會有獨特的花紋，有時候牠們身上的花紋還會成為獨特的標誌，吸引不少貓咪愛好者的目光。日本就有一隻網紅乳牛貓，牠身上的花紋跟相當有特色，不僅是頭上頂著「中分瀏海」，背部的花紋更是新奇，平常看是一個可愛的愛心形狀，但又能變成米老鼠、蝙蝠俠的樣子，也讓牠成為網路上不少貓控的心頭好。

獅子也能當寵物？幼獅蹺家逛大街 女飼主一把熊抱拖回家

一般常見的寵物如貓、狗、鳥、兔等，但居然有人養獅子當寵物！一隻被馴養的幼獅逃脫，在路上逛大街，被女飼主尋獲，直接熊抱帶回家。

奴才啥時要出門喵皇都知道！5關鍵曝光：拿錢包就露餡了

家中有養貓的人，出門前也許會遇到自家喵皇不要主人出門、或是想跟主人出門的情形，有時候就算故意不讓貓咪知道要出門，還是會不小心就被貓咪知道了。究竟貓咪為什麼能夠察覺主人晚點準備要出門，其實是鏟屎官有些動作不小心露餡了，比如說拿起錢包就是一個徵兆。

天使柴幫打掃！「對窗猛哈氣」萌笑吐舌..爸傻眼：擦不到啦

家裡毛小孩有時候看到家人在做事，都會很好奇的湊過去看看發生什麼，這時候就會分成兩種派系，一種是會乖乖主動幫忙，一種則是在旁邊各種玩耍打鬧。日本有一隻超可愛的網紅柴犬以相當聽飼主的話出名，最近牠看到爸爸辛苦的在進行年末大掃除，就乖乖過來幫忙，結果因為牠站錯邊導致爸爸根本擦不到窗戶，爆笑影片在網路上引起熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。