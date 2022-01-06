快訊

月底768萬人二劑滿三個月 黃立民：接種要快但難度高

繼水果後盯上活魚！陸暫停我2家養殖場進口 檢驗措施升級

8隻比特犬擠爆嘉縣收容所 歡迎民眾認養

中央社 / 嘉義縣6日電

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天表示，近日在奮起湖與六腳鄉各捕獲1隻被棄養的比特犬，目前已集滿8隻，收容所已無空間歡迎認養，但凶猛犬認養人需通過專案評核始可認養。

林珮如告訴中央社記者，農委會公告民國111年3月1日起具攻擊性犬隻如比特犬等列入禁止飼養及進口名單，家畜所原先僅收容2隻比特犬，在公告後增至8隻，登記數也從25隻增加到55隻。

林珮如說，所內收容8隻比特犬，因其凶猛特性需分籠飼養，已無多餘空間，開放民眾認養，但認養人需通過專案評核始可認養。

比特犬棄養情形增加，林珮如認為是中央公告禁養後許多無良飼主不想負責任又擔心被罰造成的，目前是禁養公告的陣痛期，禁止輸入後加上飼主需要登記，狀況應會逐漸好轉。

林珮如強調，農委會110年10月底公告已飼養比特犬的飼主需在112年2月28日前完成植入晶片與寵物登記，且應完成絕育不得繁殖，違者依法開罰。

認養 比特犬

延伸閱讀

新竹驚傳比特犬出沒流浪 民眾懷疑是遭任意棄養

比特犬明年3月禁養 通報激增收容壓力大盼認養

相關新聞

寵物殯葬業無法管 進駐社區惹議

「死貓吊樹頭，死狗放水流」早不合乎時代潮流，高雄市犬貓超過27萬隻、數量全台第二多，許多飼主想給寵物完備善終，卻找不到合...

出生就被拋棄 瀕危「澳洲鴕鳥」長大後成了動物圈人氣王

澳洲有隻名叫艾迪的特有種鳥類鴯鶓出生後就被生父棄養，幸好被當地夫妻發現，帶回家照料至今已8年。

奴才啥時要出門喵皇都知道！5關鍵曝光：拿錢包就露餡了

家中有養貓的人，出門前也許會遇到自家喵皇不要主人出門、或是想跟主人出門的情形，有時候就算故意不讓貓咪知道要出門，還是會不小心就被貓咪知道了。究竟貓咪為什麼能夠察覺主人晚點準備要出門，其實是鏟屎官有些動作不小心露餡了，比如說拿起錢包就是一個徵兆。

天使柴幫打掃！「對窗猛哈氣」萌笑吐舌..爸傻眼：擦不到啦

家裡毛小孩有時候看到家人在做事，都會很好奇的湊過去看看發生什麼，這時候就會分成兩種派系，一種是會乖乖主動幫忙，一種則是在旁邊各種玩耍打鬧。日本有一隻超可愛的網紅柴犬以相當聽飼主的話出名，最近牠看到爸爸辛苦的在進行年末大掃除，就乖乖過來幫忙，結果因為牠站錯邊導致爸爸根本擦不到窗戶，爆笑影片在網路上引起熱烈討論。

家政猴皺眉折豆莢表情逐漸母湯 影片曝光網認證：是料理猴王

會幫忙做事的不只有小精靈，現實生活中猴子也可以幫人類很多忙。在美國有戶人家，收養了一隻捲尾猴蓋特琳(Gaitlyn Rae)。抖音上一段牠幫忙折斷豆莢的影片，配上使出吃奶力氣又皺眉的表情，又讓牠獲封「家政猴」再次爆紅。

回家找嘸喵星人！下秒見小虎斑「臉全擠扁」卡窄縫爆睡他傻眼

家裡有養貓的人都知道，貓咪其實是液體做的，除了紙箱之外也喜歡擠在很狹小的地方。有網友在推特上分享自己的切身經驗，有一天下班回家後找不到家裡貓咪，結果花了好一番工夫，最後竟然在床邊的小縫隙找到喵星人，整隻貓都擠成一團的樣子十分逗趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。