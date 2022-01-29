快訊

過年期間可能突然「被隔離」 專家預估恐到3月才能鬆綁

過年拚手氣！大樂透加碼頭獎1億 獎號出爐

貓咪黏在身旁不單純？專家分析5種可能 暗示你有得忙了

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪待在身旁時在想什麼，肯定是不少飼主心中有過的疑問。圖／Ingimage
貓咪待在身旁時在想什麼，肯定是不少飼主心中有過的疑問。圖／Ingimage

貓咪坐在身邊的時候在想什麼？想必是不少鏟屎官心中都曾有過的疑問。日媒一篇文章分析貓咪坐在身邊時的「5大心理學」，或許可以從中找到蛛絲馬跡。

根據日媒ねこちゃんホンポ專欄分析，貓咪坐在身邊時會表達出各種感受，其中包含表達善意以及信任等情感。其中大概可歸類為表示信任、博取關注、有事相求、出於好奇、觀察主人共5大項。

1.信任感及安全感

貓咪對於不信任的對象或是缺乏安全感，就不會坐在那個人身邊。若是貓咪待在主人身邊，就代表此刻感到相當舒適，臉上會露出放鬆及滿足的表情。此時也可以輕聲和牠交談或撫摸，都有助於牠保持安定。

2.博取關注

如果想「討拍」或是找人陪玩，貓咪常會坐著並且盯著你看。若是主人沒有回應，根據貓咪個性的不同，有可能進一步發出聲音，或是直接爬到腿上吸引你的目光。

3.有事相求

貓咪偶爾會坐在主人身邊，試圖傳遞有關「生活起居」的需求，如感到飢餓，以及希望清理貓砂。或是靠得很近藉此表達感覺很冷。

4.出於好奇

不為什麼，純粹只是好奇你在做些什麼。貓咪可能被發出的光線或是聲音所吸引，當你正在使用電腦工作、玩遊戲時可以明顯感受到，旁邊可能有一隻貓正在看著你。

5.觀察主人

尤其常見於剛被收養，或是與主人剛建立關係的貓咪。貓咪會想了解飼主「是個怎樣的人呢？可以信任嗎？」於是默默坐在一旁開始觀察你的一舉一動。而與貓混熟的關鍵便是什麼也不做，直到牠來主動接近你。

貓咪 動物心理學

延伸閱讀

搶糧也搶喵！貓咪打架3大原因 「貓下去」潛規則曝光

寵物知識+／白毛多的貓超有戒心？影響貓咪個性4大因素

天使柴幫打掃！「對窗猛哈氣」萌笑吐舌..爸傻眼：擦不到啦

奴才啥時要出門喵皇都知道！5關鍵曝光：拿錢包就露餡了

相關新聞

貓咪黏在身旁不單純？專家分析5種可能 暗示你有得忙了

貓咪坐在身邊的時候在想什麼？想必是不少鏟屎官心中都曾有過的疑問。日媒一篇文章分析貓咪坐在身邊時的「5大心理學」，或許可以從中找到蛛絲馬跡。

厭世臉白喵超反差！肉肉臉被奴才「揉成糰子」秒露無辜眼神

每一隻貓咪在貓奴眼裡都是獨一無二的存在，不管是怎麼樣的表情，都是家裡最可愛的寶貝。最近有一隻超可愛的臭臉白貓在網路上爆紅，擁有一身雪白毛色的牠卻有著一張意外厭世的臭臉，但牠露出無辜眼神的模樣又讓人忍不住秒融化，不少網友都被牠可愛的樣子攻陷，直呼反差萌超可愛。

避免毛孩春節無處就醫 高市動保處貼心做了這件事

今天起展開農曆春節9天連假，民眾可以團聚歡喜過年，不過養「毛小孩」的民眾很擔心連假期間毛孩生病無處就醫，高雄市動保處貼心...

疫情中領養寵物作伴 經濟重啟後照顧問題頭大

疫情爆發2年來，民眾被迫居家工作、孤獨感大增等因素讓許多民眾領養寵物作伴。但隨著經濟腳步逐漸啟動，開始準備回辦公室上班，...

新竹動物園特製年菜 老虎吃滿肉大餐、浣熊大啖蔬果船

農曆年家戶團圓吃年菜，動物園也不例外！新竹市立動物園今年巧思為動物製作專屬年菜。不僅為老虎兄弟「六福」、「來福」準備滿肉...

超療癒ASMR！「豪豬啃玉米」萌翻 嘴邊肉和巨大鼻好搶鏡

有看過這麼可愛的吃播嗎？一名來自美國的動物訓練師日前在社群平台抖音(Tik Tok)上分享一段豪豬啃玉米的超萌影片，吸引近百萬點擊數，超萌模樣讓網友搞笑發問「請問這是哪隻寶可夢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。