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奴才啥時要出門喵皇都知道！5關鍵曝光：拿錢包就露餡了

聯合新聞網 / 綜合報導
飼主要出門貓咪都知道。(圖/林姓網友授權提供)
飼主要出門貓咪都知道。(圖/林姓網友授權提供)

家中有養貓的人，出門前也許會遇到自家喵皇不要主人出門、或是想跟主人出門的情形，有時候就算故意不讓貓咪知道要出門，還是會不小心就被貓咪知道了。究竟貓咪為什麼能夠察覺主人晚點準備要出門，其實是鏟屎官有些動作不小心露餡了，比如說拿起錢包就是一個徵兆。

日本專欄作家ひよしりん日前發文指出，有時候我們不想讓貓咪知道自己要出門，儘管採取很多方式避開，但貓咪還是會察覺哪裡不對，專家也列舉出5大關鍵原因。

1.飼主會拿起包包/特定的物品

貓咪是觀察力相當敏銳的動物，發現飼主會背起平常上班/外出用的包包或提袋，大概就可以知道奴才要出門了。

2.飼主會說特定的話語

有些貓奴要出門前，總是會跟自家貓咪打聲招呼，好比說「在家要乖乖的喔」、「我晚點要準備出門囉」的話，聽到關鍵字貓咪也會知道奴才要出門。

背常用包包出門也是一個會讓貓咪覺得你要出門的判斷方式。（資料照／聯合數位文創提供）
背常用包包出門也是一個會讓貓咪覺得你要出門的判斷方式。（資料照／聯合數位文創提供）

3.飼主會做一些出門前的準備動作

貓咪如果觀察到貓奴正在打理門面、梳頭吹頭髮、化妝，就知道晚點貓奴要準備出門了。

4.飼主拿起錢包

不管是要去哪邊，出門的時候會帶出去的物品非錢包莫屬，因此在貓咪面前拿起錢包，也會被貓咪視為要出門的準備。

拿出錢包這個行為可能會被貓咪認為你要出門。（資料照／ingimage）
拿出錢包這個行為可能會被貓咪認為你要出門。（資料照／ingimage）

5.聽到鑰匙的聲音

鑰匙碰撞聲其實非常大聲，對於聽覺敏銳的貓咪來說是很容易被注意到的聲響，因此貓咪也會因為這樣判斷飼主可能晚點要出門。

由此可知，如果想要騙過自家喵星人出門，就得盡量避開可能會讓貓咪覺得要出門的一些特定物品/聲音，下次試著默默拿出不常用的包包、不要特別打扮出門看看，說不定可以在不知不覺中不被自家喵喵發現出門喔。

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