厭世臉白喵超反差！肉肉臉被奴才「揉成糰子」秒露無辜眼神
每一隻貓咪在貓奴眼裡都是獨一無二的存在，不管是怎麼樣的表情，都是家裡最可愛的寶貝。最近有一隻超可愛的臭臉白貓在網路上爆紅，擁有一身雪白毛色的牠卻有著一張意外厭世的臭臉，但牠露出無辜眼神的模樣又讓人忍不住秒融化，不少網友都被牠可愛的樣子攻陷，直呼反差萌超可愛。
南韓一隻超可愛的網紅白貓보노(Bono)有著一雙黃澄澄的大眼睛，牠的招牌特色就是經常皺眉頭的大臭臉，不管在什麼時候看起來都相當厭世，整個IG帳號裡面幾乎都是牠滿滿的不爽臉，媽媽也經常把牠可愛的樣子貼上IG，每張照片跟影片都吸引不少網友按讚留言。
不過，儘管보노常常頂著一張臭臉，但牠的睡臉跟瞇瞇眼臉卻意外地可愛，一掃平常的超厭世臉，可愛的模樣就跟布娃娃一樣。보노的IG帳戶開設以來已經有超過2萬名網友追蹤，成為名氣不小的網紅名貓，不少網友表示「보노」的臭臉有夠治癒，「最喜歡看牠反差的模樣」、「跟業配產品拍照的時候也太憤怒了吧哈哈」、「睡臉太可愛了」。
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