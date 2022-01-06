天使柴幫打掃！「對窗猛哈氣」萌笑吐舌..爸傻眼：擦不到啦

家裡有養貓的人都知道，貓咪其實是液體做的，除了紙箱之外也喜歡擠在很狹小的地方。有網友在推特上分享自己的切身經驗，有一天下班回家後找不到家裡貓咪，結果花了好一番工夫，最後竟然在床邊的小縫隙找到喵星人，整隻貓都擠成一團的樣子十分逗趣。

2022-01-06 14:45