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天使柴幫打掃！「對窗猛哈氣」萌笑吐舌..爸傻眼：擦不到啦
家裡毛小孩有時候看到家人在做事，都會很好奇的湊過去看看發生什麼，這時候就會分成兩種派系，一種是會乖乖主動幫忙，一種則是在旁邊各種玩耍打鬧。日本有一隻超可愛的網紅柴犬以相當聽飼主的話出名，最近牠看到爸爸辛苦的在進行年末大掃除，就乖乖過來幫忙，結果因為牠站錯邊導致爸爸根本擦不到窗戶，爆笑影片在網路上引起熱烈討論。
日本網紅柴犬こむぎ因為超聽爸爸媽媽的話爆紅，每一次牠的照片或影片貼出來都是眾多愛狗人士的關注焦點。近日こむぎ的爸媽上傳一段可愛的短影片，只見爸爸很努力在擦拭玻璃落地窗，牠也很乖巧的去看爸爸在做什麼，看到爸爸手上的抹布往哪邊擦，牠就乖乖的跟過去在玻璃上面哈氣，但因為爸爸在窗戶外面、こむぎ在窗戶裡面，導致牠哈氣了但爸爸卻擦不到，場面尷尬又好笑。
窓ガラスを拭いていると内側からハーッと息を吹きかける愛犬#シヴァ犬こむぎっす #愛犬 #柴犬 pic.twitter.com/cNjK37PUgp— シヴァ犬こむぎっす🐾 (@Shibamugi28) December 20, 2021
這部只有15秒的短片一貼出就吸引超過19萬人觀看，網友表示「會幫忙爸爸的汪星人真是好孩子」、「こむぎ好可愛，幫助打掃辛苦了」、「柴柴好聰明，爸爸往哪邊擦牠也跟著往哪邊哈氣」、「雖然好萌，可是柴柴你哈氣哈錯邊了啦」。
其實柴犬こむぎ有趣的事蹟不少，本站也曾於2021年3月16日時報導過牠超爆笑的行為，牠因為飯吃光光了倒在地上像小孩子一樣打滾哭鬧，十足重現了網路迷因「這不是肯德基」；還有為了討爸爸媽媽開心，配合一個口令一個動作耍特技的影片，こむぎ真的是一隻非常多才多藝又充滿喜感的可愛柴犬。
褒められて育った愛犬は— シヴァ犬こむぎっす🐾 (@Shibamugi28) December 9, 2021
褒められ待ちするようになった#シヴァ犬こむぎっす #愛犬 #柴犬 pic.twitter.com/cXEcU5yVD1
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