快訊

華航發6個月年終 還比照軍公教調薪4%

又是美國航線！ 華航傳再增一名本國籍女副機師確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天使柴幫打掃！「對窗猛哈氣」萌笑吐舌..爸傻眼：擦不到啦

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬來幫爸爸擦窗戶，往窗戶上哈氣...但哈錯邊了。 (圖/取自シヴァ犬こむぎっす推特)
柴犬來幫爸爸擦窗戶，往窗戶上哈氣...但哈錯邊了。 (圖/取自シヴァ犬こむぎっす推特)

家裡毛小孩有時候看到家人在做事，都會很好奇的湊過去看看發生什麼，這時候就會分成兩種派系，一種是會乖乖主動幫忙，一種則是在旁邊各種玩耍打鬧。日本有一隻超可愛的網紅柴犬以相當聽飼主的話出名，最近牠看到爸爸辛苦的在進行年末大掃除，就乖乖過來幫忙，結果因為牠站錯邊導致爸爸根本擦不到窗戶，爆笑影片在網路上引起熱烈討論。

日本網紅柴犬こむぎ因為超聽爸爸媽媽的話爆紅，每一次牠的照片或影片貼出來都是眾多愛狗人士的關注焦點。近日こむぎ的爸媽上傳一段可愛的短影片，只見爸爸很努力在擦拭玻璃落地窗，牠也很乖巧的去看爸爸在做什麼，看到爸爸手上的抹布往哪邊擦，牠就乖乖的跟過去在玻璃上面哈氣，但因為爸爸在窗戶外面、こむぎ在窗戶裡面，導致牠哈氣了但爸爸卻擦不到，場面尷尬又好笑。

這部只有15秒的短片一貼出就吸引超過19萬人觀看，網友表示「會幫忙爸爸的汪星人真是好孩子」、「こむぎ好可愛，幫助打掃辛苦了」、「柴柴好聰明，爸爸往哪邊擦牠也跟著往哪邊哈氣」、「雖然好萌，可是柴柴你哈氣哈錯邊了啦」。

哈氣在內側爸爸擦不到啦。 (圖/取自シヴァ犬こむぎっす推特)
哈氣在內側爸爸擦不到啦。 (圖/取自シヴァ犬こむぎっす推特)

柴犬超乖往窗戶上哈氣。 (圖/取自シヴァ犬こむぎっす推特)
柴犬超乖往窗戶上哈氣。 (圖/取自シヴァ犬こむぎっす推特)

其實柴犬こむぎ有趣的事蹟不少，本站也曾於2021年3月16日時報導過牠超爆笑的行為，牠因為飯吃光光了倒在地上像小孩子一樣打滾哭鬧，十足重現了網路迷因「這不是肯德基」；還有為了討爸爸媽媽開心，配合一個口令一個動作耍特技的影片，こむぎ真的是一隻非常多才多藝又充滿喜感的可愛柴犬。

柴犬 網紅 日本 汪星人

相關新聞

寵物殯葬業無法管 進駐社區惹議

「死貓吊樹頭，死狗放水流」早不合乎時代潮流，高雄市犬貓超過27萬隻、數量全台第二多，許多飼主想給寵物完備善終，卻找不到合...

天使柴幫打掃！「對窗猛哈氣」萌笑吐舌..爸傻眼：擦不到啦

家裡毛小孩有時候看到家人在做事，都會很好奇的湊過去看看發生什麼，這時候就會分成兩種派系，一種是會乖乖主動幫忙，一種則是在旁邊各種玩耍打鬧。日本有一隻超可愛的網紅柴犬以相當聽飼主的話出名，最近牠看到爸爸辛苦的在進行年末大掃除，就乖乖過來幫忙，結果因為牠站錯邊導致爸爸根本擦不到窗戶，爆笑影片在網路上引起熱烈討論。

出生就被拋棄 瀕危「澳洲鴕鳥」長大後成了動物圈人氣王

澳洲有隻名叫艾迪的特有種鳥類鴯鶓出生後就被生父棄養，幸好被當地夫妻發現，帶回家照料至今已8年。

回家找嘸喵星人！下秒見小虎斑「臉全擠扁」卡窄縫爆睡他傻眼

家裡有養貓的人都知道，貓咪其實是液體做的，除了紙箱之外也喜歡擠在很狹小的地方。有網友在推特上分享自己的切身經驗，有一天下班回家後找不到家裡貓咪，結果花了好一番工夫，最後竟然在床邊的小縫隙找到喵星人，整隻貓都擠成一團的樣子十分逗趣。

家政猴皺眉折豆莢表情逐漸母湯 影片曝光網認證：是料理猴王

會幫忙做事的不只有小精靈，現實生活中猴子也可以幫人類很多忙。在美國有戶人家，收養了一隻捲尾猴蓋特琳(Gaitlyn Rae)。抖音上一段牠幫忙折斷豆莢的影片，配上使出吃奶力氣又皺眉的表情，又讓牠獲封「家政猴」再次爆紅。

睡午覺卻遇啄木鳥來施工 松鼠「牙起來」探頭怒斥推下樓

好不容易能睡覺的時候，卻遇到鄰居在施工，你也有這種經驗嗎？近日在臉書社團流傳一組哽圖，完美詮釋「當你睡得正爽，樓上卻開始施工」的怨念。一隻啄木鳥到了樹洞前才剛開工，沒想到此時竄出一隻松鼠，齜牙咧嘴彷彿在痛罵那隻啄木鳥，並把牠「推下樓」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。