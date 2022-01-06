家政猴皺眉折豆莢表情逐漸母湯 影片曝光網認證：是料理猴王
會幫忙做事的不只有小精靈，現實生活中猴子也可以幫人類很多忙。在美國有戶人家，收養了一隻捲尾猴蓋特琳(Gaitlyn Rae)。抖音上一段牠幫忙折斷豆莢的影片，配上使出吃奶力氣又皺眉的表情，又讓牠獲封「家政猴」再次爆紅。
從抖音影片中可見，當媽媽在旁邊處理豆莢到一半，便會把豆莢丟到蓋特琳面前的大臉盆。而牠不僅是看而已，隨即拿起盆裡的豆莢折了又折，一秒化身超會做家事的家政猴。若是遇到無法輕易折斷的豆莢，蓋特琳還會皺眉並露出牙齒，加倍出力折斷豆莢使命必達。
除了折斷豆莢，蓋特琳還會自己開冰箱拿點心出來，並且準備好碗倒在裡面食用。忘記關冰箱門的凸槌畫面也讓網友捧腹大笑。「原來是料理猴王啊」「我可以看牠掰100次」「這確定是工讀生無誤」「是認真在幫忙耶」，紛紛大讚蓋特琳非常可愛。
蓋特琳當年8周大的時候，被獸醫評估不再適合回到野外，因此被美國一對夫妻收養。如今蓋特琳已經8歲大，並且成為了抖音上的超級巨星，擁有超過700萬名粉絲追蹤。牠也擁有屬於自己的網站，上頭販售手印相關的畫作、手機殼、背包等周邊產品，有些甚至早已售罄，可見其人氣叫好又叫座。
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