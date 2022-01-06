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回家找嘸喵星人！下秒見小虎斑「臉全擠扁」卡窄縫爆睡他傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
進家門找不到自家貓咪，可以仔細檢查一下是不是卡在縫隙裡了。 (圖/取自いきなり若旦那 旅館×SNS推特)
進家門找不到自家貓咪，可以仔細檢查一下是不是卡在縫隙裡了。 (圖/取自いきなり若旦那 旅館×SNS推特)

家裡有養貓的人都知道，貓咪其實是液體做的，除了紙箱之外也喜歡擠在很狹小的地方。有網友在推特上分享自己的切身經驗，有一天下班回家後找不到家裡貓咪，結果花了好一番工夫，最後竟然在床邊的小縫隙找到喵星人，整隻貓都擠成一團的樣子十分逗趣。

日本一名網友「いきなり若旦那 旅館×SNS」日前在推特上分享他的親身經歷，他家養了一隻超可愛的虎斑貓しきじ（Shikiji） ，有一天他下班回家一直找不到貓咪在哪裡，整個家都翻遍了，正當他焦頭爛額的時候，走進臥室床邊才發現貓咪竟然卡在縫隙裡面睡得香甜。

小貓咪卡在床縫隙中睡的超級香甜。 (圖/取自いきなり若旦那 旅館×SNS推特)
小貓咪卡在床縫隙中睡的超級香甜。 (圖/取自いきなり若旦那 旅館×SNS推特)

不靠近床邊真的完全找不到會有貓咪躲在這裡。 (圖/取自いきなり若旦那 旅館×SNS推特)
不靠近床邊真的完全找不到會有貓咪躲在這裡。 (圖/取自いきなり若旦那 旅館×SNS推特)

しきじ把自己整隻貓都塞在枕頭跟床板中間目測不到10公分的小縫隙中，前角交叉在胸前，就連臉都被擠到變形，但牠絲毫不受影響沉睡著，讓飼主好氣又好笑。除了しきじ逗趣的睡姿，飼主也經常在推特上曬出しきじ可愛的照片跟影片，看的出來しきじ備受主人寵愛，可愛的樣子更是融化了許多網友。

小貓咪しきじ在縫隙裡睡覺已經不是第一次，這裡已經變成了牠的小睡窩。 (圖/取自いきなり若旦那 旅館×SNS推特)
小貓咪しきじ在縫隙裡睡覺已經不是第一次，這裡已經變成了牠的小睡窩。 (圖/取自いきなり若旦那 旅館×SNS推特)

飼主將しきじ可愛的樣子PO上網後，引來許多網友迴響，截至今日已經有高達20萬人觀看，網友表示貓咪果然都很喜歡待在這種令人匪夷所思的縫隙裡面，而且還會覺得很舒服，紛紛讚嘆貓咪不愧是液體做的，也有網友說「有大床不睡選擇睡在邊邊也太可愛」、「整張臉都被擠扁了啦」。

貓咪 日本 喵星人

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