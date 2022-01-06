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睡午覺卻遇啄木鳥來施工 松鼠「牙起來」探頭怒斥推下樓

聯合新聞網 / 綜合報導
臉書社團流傳一組哽圖，完美詮釋「當你睡得正爽，樓上卻開始施工」的怨念。圖擷自動物梗圖星球
臉書社團流傳一組哽圖，完美詮釋「當你睡得正爽，樓上卻開始施工」的怨念。圖擷自動物梗圖星球

好不容易能睡覺的時候，卻遇到鄰居在施工，你也有這種經驗嗎？近日在臉書社團流傳一組哽圖，完美詮釋「當你睡得正爽，樓上卻開始施工」的怨念。一隻啄木鳥到了樹洞前才剛開工，沒想到此時竄出一隻松鼠，齜牙咧嘴彷彿在痛罵那隻啄木鳥，並把牠「推下樓」。

臉書社團動物梗圖星球出現一組哽圖，從照片可見一隻啄木鳥先是停在一個樹洞前方，鳥喙才剛伸進去「敲門」便竄出一隻松鼠。松鼠似乎覺得悠閒的時光被打擾因此「牙起來」，7pupu對啄木鳥大聲斥責，嚇得對方不得不落跑。

臉書社團流傳一組哽圖，完美詮釋「當你睡得正爽，樓上卻開始施工」的怨念。圖擷自動物梗圖星球
臉書社團流傳一組哽圖，完美詮釋「當你睡得正爽，樓上卻開始施工」的怨念。圖擷自動物梗圖星球

多張照片讓網友看了十分有共鳴，秒懂松鼠的怨念絕對相當強大。「我根本那隻松鼠」「拿電鑽開始拆你家門」「屋主氣到推工人下樓」「真的很氣，最氣的那種」。也有網友po出影片，分享自己真的就曾被啄木鳥敲木頭的聲音吵過。

這組照片最初由印度一名攝影師Ravi Raj所拍下，當時他正要從麵包店回家，聽到啄木鳥啄食的聲音便抬頭看，意外全程紀錄這組有趣景象。

臉書社團流傳一組哽圖，完美詮釋「當你睡得正爽，樓上卻開始施工」的怨念。圖擷自動物梗圖星球
臉書社團流傳一組哽圖，完美詮釋「當你睡得正爽，樓上卻開始施工」的怨念。圖擷自動物梗圖星球

印度

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