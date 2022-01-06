羊咩咩吃飽「帶整圈便當」瞇眼爽笑 動物園無奈：幾乎沒正常過

綿羊是一種非常可愛的草食性動物，許多小朋友到動物園去第一個都會想見見牠們，也因此成為不少動物園的當紅明星。日本兵庫縣一座動物園經常在官方推特上張貼自家動物萌照，其中最有趣的就是他們家的綿羊，不管大羊小羊常常在放飯的時候吃得滿臉都是，動物園園方無奈的說幾乎找不到羊咩咩的正常照片，讓不少網友大笑「綿羊根本天生美食家」。

日本兵庫縣農場「淡路農場英格蘭之丘」(淡路ファームパーク イングランドの丘)有很多可愛的動物，像是無尾熊、綿羊等，但最為爆笑的還是該農場飼養的綿羊們。最近動物園官方上傳了許多羊咩咩吃飯吃到滿臉滿身都是草的爆笑照片，就連發文小編都忍不住自己吐槽「很難找到身上或臉上沒有草的照片」，還有一則貼文則是羊咩咩進到乾草庫裡面身上沾滿乾草一臉邪笑，一看就知道是現行犯。

羊咩咩臉上都是草，被網友笑稱根本「帶便當」。 (圖/取自淡路ファームパーク イングランドの丘推特)

吃到草都直接插進毛裡面了。 (圖/取自淡路ファームパーク イングランドの丘推特)

被這種可愛又有點邪惡的眼神盯著實在是難以逃脫。 (圖/取自淡路ファームパーク イングランドの丘推特)

綿羊吃到滿臉都是草的可愛照片貼上推特後超過3萬人分享，不少網友表示「滿臉都是草太可愛了」、「看起來就像白色小惡魔」、「臉怎麼那麼搞笑」、「跑進乾草庫裡面全身沾滿草根本現行犯」，羊咩咩可愛的模樣實在太療癒。