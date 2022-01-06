「不會被發現吧？」貓皇不甩鏟屎官警告 4件事早就做好做滿

貓咪其實不如你想的那麼乖？生活中有幾件事情是常被飼主告誡不能做的，然而早已被喵星人放進「To Do List」，準備等主人不注意的時候大展身手。

根據日媒ねこちゃんホンポ專欄作家指出，貓咪一旦逮到機會，最想做的事包括衝出門窗、爬到高處、探索房子，以及張牙舞爪到處抓東西。

1.衝出門窗

貓咪對於窗外活動相當好奇，鳥鳴或者風聲都能吸引牠們的注意。平常目送主人出門，也會好奇門後面到底是什麼世界。有些貓會想辦法推開門或紗窗一探究竟，飼主務必確認門窗及陽台都有做好防護措施。

貓咪相當好奇門後的世界。圖擷自 IG bobobanban 網友授權提供

2.爬到高處

貓咪喜歡「一覽眾山小」的感覺，爬到高處可以清楚環顧四周，且有效避免敵人上前攻擊。除了貓跳台，貓咪常會爬到不該去的地方，例如神明桌或是瓦斯爐。先前就曾發生過貓咪跳上電陶爐誤觸開關，不幸發生火警的可怕案件。

3.探索房子

飼主時常禁止貓咪進入衣櫃或房間，但這樣更加強了牠們探索的慾望，想知道只有主人能進去的地方藏了什麼。一旦忘記把門關好，牠們馬上就會衝進去玩耍。

4.到處磨爪

磨爪的行為有助貓咪清潔指甲，以及留下自己的氣味讓自己安定下來，而這通常不限於貓抓板。即便被飼主警告，貓咪也愛抓沙發、地毯、牆壁等地方。不妨考慮將家具換成貓抓皮材質，或索性眼不見為淨讓貓咪抓個痛快。