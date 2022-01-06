挨罵回籠反省 柴犬想溜被抓包「沉思10秒」默默縮回裝乖

日本一名飼主養了一隻1歲柴犬「豆助」（まめ助），年幼的豆助精力旺盛，時常亂咬惹主人生氣。每次被斥責後，豆助就會自己回到籠裡「反省」，但有次想偷溜被抓包，經過長考後識相退回去乖乖趴下。

這天被爸爸責罵後回籠反省的豆助又想偷跑，正當牠把右腳踏出來，被女主人發現，發出「啊」的一聲，豆助瞬間「定格」，盯著女主人長達10秒的時間，在思考該怎麼補救。

最後豆助決定裝乖，又默默把右腳收回去，老老實實地在籠裡趴下，以無辜的眼神望著女主人，似乎在說「我沒有那個意思…」。這支影片已超過200萬點閱，網友讚豆助年紀雖小卻相當識時務為俊傑。

飼主表示，有先天心臟病的豆助是個衝動又愛撒嬌的孩子，尤其和爸爸感情最好，爸爸在看片時，豆助會枕在他的手臂上睡覺。但豆助也常打擾爸爸的工作，不知道控制力道有時咬得很用力，飼主為了讓牠冷靜，會下令「回屋去！」，豆助就會乖乖回到狗籠裡。

不過好動的豆助時常從籠子逃脫，這次是因為爸爸離開去廁所，又讓豆助興起逃跑的念頭。爸爸事後看了這支影片，還反過來向豆助道歉，很快就原諒牠了。