貓站長坐閘門口驗票 他乖乖刷卡「秒遭喵拳暴打」2百萬人笑翻

車站出現毛小孩的時候總是會吸引眾人的目光，尤其是在特別愛貓的國家更是如此。土耳其是著名的愛貓國度，路上常常可以看到許多可愛的貓咪，有的不是待在民宅前面討罐罐吃、不然就是在車站當起監票員，在刷票口監督旅客們有沒有乖乖刷卡不逃票，日前有土耳其民眾目擊一隻可愛的貓站長坐在刷票處，不少人看到貓貓坐在那邊伸出手摸摸，超萌影片吸引不少網友觀看。

土耳其首都伊斯坦堡地鐵車站進站區有一隻可愛的貓咪駐守著，牠坐在刷票機台上看著每個進站的旅客，就像是車站站長一樣，有一名男子進站時看到貓貓坐在刷票區，伸出手想摸摸貓就被貓皇使出喵喵拳擊退，但該男子完全沒有被勸退，反倒是嗶完卡之後又轉身順一下貓咪的毛再走掉。

緊接著又有一名民眾準備通過進站閘門，只見身穿羽絨衣的男子把票卡輕輕點在貓咪頭上，就像是貓貓可以感應刷卡，下一秒再把票卡往機台的感應區一放，順利通過閘門，人與貓皇逗趣可愛的互動全都被拍下來。

有民眾調皮地把票卡往貓咪頭上感應，看能不能進站。 (圖/取自Tiktok)

這名男子刷完卡之後被貓貓拳伺候。 (圖/取自Tiktok)

路過的民眾拍下這幕後將這個短短15秒的影片上傳到Tiktok，引發網友廣大迴響，至今已經累積超過萬人觀看，不少網友笑著表示每個走過去的人都會摸一下貓咪再走，覺得大家都好有愛，也有網友打趣的說「哈哈哈沒罐罐還想感應」、「抓到了！沒乖乖刷票別想過去」、「被人類在頭上嗶卡的那隻貓咪完全沒生氣真的太厲害了」。