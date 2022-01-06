搶糧也搶喵！貓咪打架3大原因 「貓下去」潛規則曝光

貓咪平時看起來相當溫和，然而有些情況卻會迫使牠們得對另一隻貓「貓下去」。日媒揭露有3種讓貓咪打架的可能原因，然而喵星人就算真的出手，其實也遵循著一定的潛規則。

日本媒體ねこちゃんホンポ專欄作家指出，貓咪通常不喜歡無意義的戰鬥，打架常會受傷並且耗費體力。但其實和人類相似，若是遇到地盤糾紛、爭奪異性，甚至壓力過大可能都會有失控的情況發生。

1.地盤糾紛

貓咪屬於獨居且具有領地性的動物，打架最常見的原因便是地盤被入侵。其中公貓會比母貓有更強的領地觀念，領地範圍更大也就更容易互相打鬥。不過實際上貓咪常會盡量避免和另一隻貓碰面，因為牠們明白面對衝突可能會害自己受傷。

2.爭奪異性

在野外常見到或聽到一種聲音，公貓之間為了爭奪發情的母貓而爭吵。即使是家貓也會因為沒有結紮而打架，在絕育後則通常不會再發生這種狀況。不過極少數貓咪絕育時間點過晚，仍有可能會為了爭奪母貓大打出手。

3.壓力過大

貓咪通常喜歡獨處，若是和另一隻貓被關在同個空間，或許會備感壓力。一旦討厭彼此可能就會為了小事而爭吵，也會為了喜歡的地方或食物打架。

專欄作家也指出，貓咪打架通常遵循著潛規則，幾乎不和體型比自己大的對象交手。且一旦分出勝負，就算是輸了也不會想再還手。若飼主養了兩隻貓卻時常水火不容，最好把牠們分開，各自擁有一個獨立的舒適空間。