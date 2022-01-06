快訊

不是周六別弄錯！中二補選、罷昶周日同時登場 留意違規行為

新年第一射！北韓官媒：5日成功試射「極音速飛彈」

寵物知識+／白毛多的貓超有戒心？影響貓咪個性4大因素

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪示意圖。本報資料照
貓咪示意圖。本報資料照

貓咪和人類一樣，個性百百種，有些特別親人，有些則野性十足，究竟是什麼因素養成貓的個性？日本獸醫師川田優貴分析主要分成4個面向。

1.性別

性別之所以會左右貓咪的個性，是由於賀爾蒙以及腦部運作所致。一般而言，公貓會比較活潑積極，母貓則因為有育兒和護子的本能，會傾向膽小和自我。若有做過結紮手術，也可能影響個性。

2.年齡

貓咪在2～9個月大時會性格逐漸定型，進入老年後又會再變化。出生1～2個月時迎接「社會化期」，在這期間若和人與同類有互動，會讓日後的性格變得友善。7歲以後進入老年期，由於體力下滑，性格會變得沉穩，不會進行無謂的行動浪費體力。

3.環境

飼養貓咪的家庭環境、生活習慣、人和貓的距離也會影響貓的個性。例如經常獨守空閨的貓咪，由於很孤單，會變得愛撒嬌依賴人；長時間都有人陪伴的貓，個性就會比較沉穩。

多貓家庭也會影響個性，一隻如果過於精力充沛，通常另一隻就會較為穩重。環境若時常變動，像是常常搬家、頻繁地震等，會給貓帶來劇烈影響，讓性格變化較大。

4.血統

雙親血統的遺傳不光是外型，也會影響個性，在同個環境中，如果貓爸爸很親人，通常牠的孩子也會是親人的貓咪。另外，人類飼養的條件下交配而生的純種貓，一般而言個性也會較友善。

毛髮樣貌某種程度上也會影響個性，例如短毛貓通常較為活潑，長毛純種貓較隨和，身上白毛較多的貓警戒心較強等等。

貓咪 獸醫師 結紮 寵物知識

相關新聞

寵物殯葬業無法管 進駐社區惹議

「死貓吊樹頭，死狗放水流」早不合乎時代潮流，高雄市犬貓超過27萬隻、數量全台第二多，許多飼主想給寵物完備善終，卻找不到合...

出生就被拋棄 瀕危「澳洲鴕鳥」長大後成了動物圈人氣王

澳洲有隻名叫艾迪的特有種鳥類鴯鶓出生後就被生父棄養，幸好被當地夫妻發現，帶回家照料至今已8年。

搶糧也搶喵！貓咪打架3大原因 「貓下去」潛規則曝光

貓咪平時看起來相當溫和，然而有些情況卻會迫使牠們得對另一隻貓「貓下去」。日媒揭露有3種讓貓咪打架的可能原因，然而喵星人就算真的出手，其實也遵循著一定的潛規則。

貓站長坐閘門口驗票 他乖乖刷卡「秒遭喵拳暴打」2百萬人笑翻

車站出現毛小孩的時候總是會吸引眾人的目光，尤其是在特別愛貓的國家更是如此。土耳其是著名的愛貓國度，路上常常可以看到許多可愛的貓咪，有的不是待在民宅前面討罐罐吃、不然就是在車站當起監票員，在刷票口監督旅客們有沒有乖乖刷卡不逃票，日前有土耳其民眾目擊一隻可愛的貓站長坐在刷票處，不少人看到貓貓坐在那邊伸出手摸摸，超萌影片吸引不少網友觀看。

寵物知識+／白毛多的貓超有戒心？影響貓咪個性4大因素

貓咪和人類一樣，個性百百種，有些特別親人，有些則野性十足，究竟是什麼因素養成貓的個性？日本獸醫師川田優貴分析主要分成4個面向。

5種NG貓砂盆大公開！擺錯位置恐害貓皇「壓力山大」掛病號

奴才喜歡不代表貓皇也喜歡！貓砂盆及貓砂款式百百種，有日媒統整出5大NG貓咪廁所，快來一一檢視家中的貓砂盆是不是也上榜了。改善方法也一次報你知。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。