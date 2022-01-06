寵物知識+／白毛多的貓超有戒心？影響貓咪個性4大因素

貓咪和人類一樣，個性百百種，有些特別親人，有些則野性十足，究竟是什麼因素養成貓的個性？日本獸醫師川田優貴分析主要分成4個面向。

1.性別

性別之所以會左右貓咪的個性，是由於賀爾蒙以及腦部運作所致。一般而言，公貓會比較活潑積極，母貓則因為有育兒和護子的本能，會傾向膽小和自我。若有做過結紮手術，也可能影響個性。

2.年齡

貓咪在2～9個月大時會性格逐漸定型，進入老年後又會再變化。出生1～2個月時迎接「社會化期」，在這期間若和人與同類有互動，會讓日後的性格變得友善。7歲以後進入老年期，由於體力下滑，性格會變得沉穩，不會進行無謂的行動浪費體力。

3.環境

飼養貓咪的家庭環境、生活習慣、人和貓的距離也會影響貓的個性。例如經常獨守空閨的貓咪，由於很孤單，會變得愛撒嬌依賴人；長時間都有人陪伴的貓，個性就會比較沉穩。

多貓家庭也會影響個性，一隻如果過於精力充沛，通常另一隻就會較為穩重。環境若時常變動，像是常常搬家、頻繁地震等，會給貓帶來劇烈影響，讓性格變化較大。

4.血統

雙親血統的遺傳不光是外型，也會影響個性，在同個環境中，如果貓爸爸很親人，通常牠的孩子也會是親人的貓咪。另外，人類飼養的條件下交配而生的純種貓，一般而言個性也會較友善。

毛髮樣貌某種程度上也會影響個性，例如短毛貓通常較為活潑，長毛純種貓較隨和，身上白毛較多的貓警戒心較強等等。