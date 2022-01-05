路邊驚見喵星人「圍一圈群聚」 專家爆5真相：在開八卦大會

晚上走在比較沒人或空曠的地方，有時候會看到一個神奇的情景：一群貓咪圍在一起不知道在做什麼。對於貓咪為何會在晚上時段一堆喵群聚在一起，日本動物專欄作家根據這件事情提出了他的五個解讀，其中一個竟然是「在開情報交流八卦大會」。

日本動物專欄作家めろんぱん日前發文指出，許多貓咪會在晚上時段集合起來，在空曠的地方比如說公園、寺廟前、停車場聚集在一起，有時候會發出群起彼落的貓叫聲，有時候卻又異常安靜。專家表示，貓咪們會集合在一起開會，原因不外乎有五種。

一、定期認識新同伴

在一個地區的貓咪總是會有新舊交替，有時候一些生面孔加入了，牠們自然會來到集會中，向大家自我介紹。

二、保護區域中的小貓及老貓

貓基本上是單獨行動的動物，但也會有團結起來的時候，那就是如果該區域內有幼貓跟高齡老貓，其他青壯年貓咪們就會聚集起來好好保護牠們，就像是社區巡守隊那樣的概念。

日本研究指出，母貓確實會聚在一起開育兒會議，交換如何養育小奶貓。(圖/取自ねこちゃんホンポ)

三、交換情報八卦

貓咪們聚集在一起的重要目的就是交換該區域內的必須注意的情報，比如說最近是否有危險的人事物、有沒有貓咪因為不正常意外死亡等等，都是牠們會交流的重點。

四、貓媽媽們分享育兒經

許多帶著小貓的貓媽媽們會藉由聚會開啟「人妻夜談」，小貓們就在視線可及範圍內玩耍，貓媽媽們則互相交換養育孩子的方式與撇步。

雖然貓咪大多單獨行動，但有必要的時候牠們也會是會群聚的。(圖/取自ねこちゃんホンポ)

五、保護自己避免夏天的熱傷害

不只人類害怕夏天的酷熱，喵星人也很害怕，通常貓咪開聚會的地方都是不錯的避暑場所，所以貓咪聚會同時也是為了消暑。

專欄作家表示，其實上述整理出來的五點只是他的推測，貓咪群聚開會的真相恐怕依然還是個謎，但他有提到動物學家山根明博曾在貓島的做過實驗，實驗中揭露了貓咪集會群體的形成以及母貓們會一起合作撫養孩子的行為學，至於貓咪為何要群聚開會的真正原因，恐怕還是只有喵星人自己才最了解了。