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5種NG貓砂盆大公開！擺錯位置恐害貓皇「壓力山大」掛病號

聯合新聞網 / 綜合報導
貓砂盆款式相當多元，飼主可依貓咪狀況選擇。圖擷自IG bobobanban網友授權提供
貓砂盆款式相當多元，飼主可依貓咪狀況選擇。圖擷自IG bobobanban網友授權提供

奴才喜歡不代表貓皇也喜歡！貓砂盆及貓砂款式百百種，有日媒統整出5大NG貓咪廁所，快來一一檢視家中的貓砂盆是不是也上榜了。改善方法也一次報你知。

日媒ねこちゃんホンポ指出，貓咪廁所最常見5大NG情形，分別是空間狹小、高度不對、貓砂太淺、貓砂不符合貓咪喜好，以及環境太吵

貓砂盆空間狹小

貓砂盆的理想尺寸希望至少在貓咪身長的1.5倍以上，不夠大的貓砂盆會有壓迫感，導致貓咪無法舒適的上廁所。此外也能觀察貓咪是否能夠完整進入貓砂盆，如果有腳被迫放在貓砂盆以外的地方，足以代表空間可能太小了。

貓砂盆高度不對

幼貓及成貓、健康的貓或老年貓，對於貓砂盆都有不同的考量因素。如果廁所門口太高，對於小貓並不容易使用，不良於行的貓也應該選擇門檻較低的貓砂盆。此外貓砂盆也最好別擺得太遠，讓牠們更方便上廁所，避免因忍住而衍生出疾病。

貓砂太淺

若是飼主貓砂放得不夠多，可能沒辦法滿足貓咪蓋住排泄物味道的需求。如果家中貓咪在挖貓砂時能輕易看見底部，代表需要再多添加一些貓砂。不足量的貓砂除了難以蓋住排泄物，也會導致髒污殘留在底部，可能會讓貓咪逐漸討厭這個貓砂盆。

貓砂不符合貓咪喜好

貓砂種類相當多元，如松木砂、木屑砂、礦砂、豆腐砂等，特性及價格也有所不同。多數貓咪喜歡使用小顆粒的礦砂，但通常很重又容易讓家中地板「沙漠化」，且呼吸時也容易被吸入，不見得所有飼主都能接受。最好多嘗試找出貓咪喜歡的，且飼主也能方便處理的貓砂種類。

環境太吵雜

貓咪普遍喜歡安靜的空間，務必將貓砂盆擺在一個安靜且具有遮蔽性的地方，過度吵雜的地方容易對貓咪造成壓力，產生不必要的身體不適。

貓咪

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