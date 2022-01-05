聽新聞
test
0:00 / 0:00
5種NG貓砂盆大公開！擺錯位置恐害貓皇「壓力山大」掛病號
奴才喜歡不代表貓皇也喜歡！貓砂盆及貓砂款式百百種，有日媒統整出5大NG貓咪廁所，快來一一檢視家中的貓砂盆是不是也上榜了。改善方法也一次報你知。
日媒ねこちゃんホンポ指出，貓咪廁所最常見5大NG情形，分別是空間狹小、高度不對、貓砂太淺、貓砂不符合貓咪喜好，以及環境太吵。
貓砂盆空間狹小
貓砂盆的理想尺寸希望至少在貓咪身長的1.5倍以上，不夠大的貓砂盆會有壓迫感，導致貓咪無法舒適的上廁所。此外也能觀察貓咪是否能夠完整進入貓砂盆，如果有腳被迫放在貓砂盆以外的地方，足以代表空間可能太小了。
貓砂盆高度不對
幼貓及成貓、健康的貓或老年貓，對於貓砂盆都有不同的考量因素。如果廁所門口太高，對於小貓並不容易使用，不良於行的貓也應該選擇門檻較低的貓砂盆。此外貓砂盆也最好別擺得太遠，讓牠們更方便上廁所，避免因忍住而衍生出疾病。
貓砂太淺
若是飼主貓砂放得不夠多，可能沒辦法滿足貓咪蓋住排泄物味道的需求。如果家中貓咪在挖貓砂時能輕易看見底部，代表需要再多添加一些貓砂。不足量的貓砂除了難以蓋住排泄物，也會導致髒污殘留在底部，可能會讓貓咪逐漸討厭這個貓砂盆。
貓砂不符合貓咪喜好
貓砂種類相當多元，如松木砂、木屑砂、礦砂、豆腐砂等，特性及價格也有所不同。多數貓咪喜歡使用小顆粒的礦砂，但通常很重又容易讓家中地板「沙漠化」，且呼吸時也容易被吸入，不見得所有飼主都能接受。最好多嘗試找出貓咪喜歡的，且飼主也能方便處理的貓砂種類。
環境太吵雜
貓咪普遍喜歡安靜的空間，務必將貓砂盆擺在一個安靜且具有遮蔽性的地方，過度吵雜的地方容易對貓咪造成壓力，產生不必要的身體不適。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言