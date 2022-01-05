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貓奴必學！4步驟「粉紅喵肉球」住進iPhone 看螢幕就療癒
喜歡貓咪的人應該特別對「貓肉球」無法抗拒，不僅平常在家要摸摸貓主子的肉球，就連貓咪不在身邊的時候，也希望有些貓肉球相關的產品可以陪伴在側，現在只要簡單三個步驟，各位貓奴貓控的手機裡也能有療癒粉紅肉球24小時陪在身邊。
iPhone有個隱藏功能，可以讓手機時時刻刻都能看到可愛的粉紅貓肉球。經過《聯合新聞網》記者實測真的超簡單，快跟著一起試試吧。
步驟一、先點入「設定」，點選「專注模式」。
步驟二、點選「專注模式」右上角的「+」(加號)，選擇「自訂」。
步驟三、在「命名您的專注模式」介面中往下拉，選擇粉紅色及貓肉球圖案。
步驟四、完成設定後，回到主畫面下拉，點選專注模式中剛剛自訂的模式，您就能讓貓肉球隨時出現在手機上了。
就連鎖定畫面也能看到超療癒的貓肉球喔。
不過，上述讓iPhone能常駐肉球的方式僅限於iOS 15及以上之版本使用(即須有自訂專注模式之作業系統版本)，如果您的iPhone未升級至iOS 15，就很可惜無法使用這項內建的可愛功能了。
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