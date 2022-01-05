Starlink也懂吸貓？「融雪模式」太暖了 5隻喵星人群聚取暖

網路訊號不良除了業者出包，可能還跟貓有關？推特上有一名星鏈(Starlink)使用者分享照片，當開啟了融雪模式(Snow Melt Mode)後，產生的熱能卻意外吸引了5隻貓咪取暖，冷冰冰的碟型天線瞬間變得超級萌。

一名星鏈使用者在推特上po出可愛照片，戶外的碟型天線積雪被融化後，上頭卻跑來5隻貓咪群聚取暖，至今吸引超過18萬人按讚。追溯原因其實是星鏈終端設備內建融雪模式，讓天線能自我檢測溫度並產生熱能融化積雪，藉此降低因大雪覆蓋的訊號衰退影響。而貓咪們也迅速察覺到有溫暖的好去處，便揪團霸佔住碟型天線，呈現這幅可愛景象。

一名Reddit用戶甚至對此現象搬出熱顯像儀，發現不只碟型天線上層會產生熱能，「甚至背面都是溫暖的」，因此接近地面處也很可能吸引其他動物來取暖。不過目前仍不清楚這些來取暖的動物是否會造成訊號中斷。

除了亂入碟型天線，部分貓咪為了取暖會選擇躲到車底、車輪等有餘溫的地方，甚至引擎室傳出喵喵聲也不足為奇。在冬天不妨多留意溫暖的角落，或許有意想不到的發現。