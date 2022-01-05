豪砸43萬！她「租520台無人機」空中慶祝汪10歲生日..路人全看傻

家裡有毛小孩的人，通常都會給自家毛孩慶生，不管只是家裡簡單送個蛋糕或禮物，或是特地辦毛小孩慶生派對，都象徵著寵物已經是家裡真正的一份子，是我們真正的家人。大陸湖南省有一名女子為了給狗狗慶祝10歲生日，砸了40多萬台幣租520台無人機在空中列出一排字慶生，許多人都目睹了難得的畫面，也因此在網路上爆紅。

大陸湖南省長沙市一名女子家中養了十歲的愛犬「豆豆」，為了給豆豆慶祝狗生十歲生日，她豪擲10萬人民幣(約43萬新台幣)租下520餘台無人機，在一座大橋邊讓無人機排列成豆豆的模樣以及「祝豆豆生日快樂」的文字，場面相當壯觀，因此吸引不少市民圍觀拍照，在微博上引起討論。

無人機還拚出豆豆的模樣，相當傳神。(圖/取自揚子晚報)

女飼主除了為豆豆準備了排場豪華的無人機秀，還跟一群朋友們給豆豆唱生日快樂歌，場面相當溫馨。女飼主事後接受陸媒採訪表示，豆豆是很重要的家人，因為自己長年離開家鄉，豆豆成為了陪伴家人的重要存在，再加上豆豆年紀大了，不知道還能陪在身邊多久，所以想用比較特殊的方式為牠慶祝生日，對於一些網友的酸言酸語她也不在乎。

豆豆是一隻相當可愛的貴賓狗。(圖/取自揚子晚報)

豆豆的飼主與朋友們一起在廣場上給豆豆辦生日派對，地上停滿無人機。(圖/取自揚子晚報)

女飼主給豆豆慶生的豪華排場在網路上引起熱議，有不少網友聲援她的做法「很浪漫」，覺得狗狗很幸福可以有這樣的主人，「有錢愛狗就沒毛病」。但有一派網友則持反對意見，覺得女飼主此舉只不過是在感動自己而已，認為狗狗又看不懂這在做什麼，直言「還不如帶狗出去玩」。