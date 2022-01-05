【動物冷知識】散熱、求偶、當導航 動物界「耳朵」超好用

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道兔兔的耳朵除了讓他們聽覺更為敏銳之外，還有其他功用嗎？

今天我們一起來看動物的「耳朵」冷知識吧！

由於兔兔跟狗狗一樣沒有汗腺，所以不會流汗，但他們也不會像狗狗一樣吐著舌頭哈哈哈，而是透過耳朵內大量的血管膨脹，加快散熱；反之，血管則收縮，減少熱能流失，達到「調節溫度」的功用！

超音波是指任何聲波或振動，其頻率超過人類耳朵可以聽到的最高閾值20kHz（千赫）。

雌凹耳蛙的高頻上限約為16kHz，雄蛙則達到35kHz，但雌蛙對超聲範圍——頻率高於20千赫的求偶聲並沒有反應。

一般青蛙都是雄蛙在叫吸引雌蛙，凹耳蛙似乎反過來了呢😆

如果聲音來自貓頭鷹左側，左耳會比右耳早收到聲波，貓頭鷹就會轉動頭部讓兩邊聲波同步，以此判斷獵物的位置。

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