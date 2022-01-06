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出生就被拋棄 瀕危「澳洲鴕鳥」長大後成了動物圈人氣王

聯合新聞網 / 綜合報導
瀕危「澳洲鴕鳥」長大後成了動物圈人氣王。圖／取自abc
瀕危「澳洲鴕鳥」長大後成了動物圈人氣王。圖／取自abc

澳洲有隻名叫艾迪（Eddie）的特有種鳥類鴯鶓（ emu，音ㄦˊ ㄇㄧㄠˊ ）出生後就被生父棄養，幸好被當地夫妻喬治和凱西 （George and Cathy Hoare）發現，帶回家照料至今已8年。

凱西指出，艾迪生父一次要照顧8個孩子，當時牠將艾迪丟在一個大壩上，便一去不復返。喬治最初認為他們無法養活艾迪，但凱西堅信必能克服這個挑戰。

事實證明艾迪過得很快活，現在的牠喜歡游泳、在泥巴堆玩耍，還跟喬治和凱西養的馬、狗、小雞這些動物朋友相處融洽。

凱西透露艾迪曾一度離家出走，最後還是回來了，但凱西表示艾迪沒有真正成為家中的寵物，只是住在他們家附近：「牠會走到你身邊覓食，但牠不會讓你撫摸、拍拍和擁抱，牠仍然保持著一種距離感。」

即使如此，艾迪仍很盡責保護凱西一家人，如果意識到奇怪的風吹草動，一定會通報他們：「牠如果看到澳洲野狗，會發出可怕的聲音，還會追逐蛇。」

艾迪出生後5年性別始終成謎，直到牠開始下蛋才知道牠是一隻雌鳥。凱西認為艾迪應該是昆士蘭伙食最好的鴯鶓，因為凱西跟家人總是餵牠吃他們種的新鮮蔬菜。

鴯鶓是世界現存僅次於鴕鳥的第2大鳥類，僅分布於澳洲，是澳洲國徽上其中一種動物，也譯作澳洲鴕鳥。

西雪梨大學（Western Sydney University）研究鴯鶓的生態研究員蕾蘭（Julia Ryeland）表示，像艾迪這樣羽毛偏白的鴯鶓並不常見，「但就跟其他動物一樣，（白化）只是一種偶然發生的基因突變」。

蕾蘭補充說艾迪可能因為身體虛弱或不健康而被遺棄，「生父母可能認為白鴯鶓不太可能存活。尤其鴯鶓是由雄鳥照顧小雛鳥，雛鳥一旦脫隊往往就會被拋棄。」

蕾蘭提到鴯鶓是瀕危物種，研究團隊正考慮以人工繁殖方法維持物種數量。蕾蘭還說目前不清楚鴯鶓的壽命：「圈養的鴯鶓能活到20多歲，但野外鴯鶓壽命可能更短。」

「澳洲鴕鳥」與家畜相處融洽。圖／取自abc
「澳洲鴕鳥」與家畜相處融洽。圖／取自abc

雪梨 寵物 澳洲 棄養 基因

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