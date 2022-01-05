萌白柴亂入機車拍賣照 「賣場全是牠」神搶鏡萬人朝聖：天生麻豆

電商產業在疫情的影響之下成為新一代的爆紅工作，不少人靠著做全職拍賣賺錢，因為百家爭鳴競爭激烈，許多賣家都會有神奇的點子促進銷售率，但你看過賣機車的賣家一邊賣車一邊曬自家毛小孩嗎？最近有個爆紅的二手機車賣家，因為他上架的商品中都會有自家柴犬入鏡受到不少人關注，也因此在推特上受到不少網友的喜愛。

根據報導，在日本雅虎奇摩拍賣網站上，有一位叫做「anubis01ten」的用戶專門在賣二手機車與機車零件，但他的賣場很特殊，每一輛出售的機車照片都有一隻可愛的白柴犬入鏡，也讓經常在拍賣網站上搜尋好車的機車買家們大為驚奇，有網友就在推特上發文「我在搜尋二手本田小狼（機車品牌名）的時候被這賣家療癒到了」。

賣家的二手機車賣場上滿滿都是白柴柴。(圖/取自ヤフオク!)

由於拍賣商品中的白柴犬表情與動作相當活潑可愛，賣場的名聲也在網路上傳開，甚至上了日本推特趨勢前20名，許多網友都很好奇這隻萌犬是誰家的狗狗。後來機車賣家發現自家的汪星人在網路上討論度相當熱烈，也很開心的在Instagram發文表示謝謝大家的愛戴，家裡的白柴犬名字叫做「太郎左衛門」，「希望有人可以標記一下牠的名字」。

太郎左衛門的萌樣至今已有超過8萬網友在推特上朝聖，網友表示「柴柴的得意臉太可愛」、「這麼搶鏡的狗狗，都不知道是要賣車還是賣狗了」、「幫自己家賣場打廣告的柴犬」。賣家「anubis01ten」的IG比起賣場更多太郎左衛門的可愛照片，也可以看到太郎左衛門的日常，主人經常帶牠到處散步，不管到哪裡都有太郎左衛門萌爆的笑容，當然除了治癒的表情之外，也有搞怪或不爽的模樣，看起來太郎左衛門的汪生可以說是相當多彩多姿。