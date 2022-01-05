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歸剛A！他隔兩個月又釣中同一條魚 網搖頭嘆「根本孽緣」

聯合新聞網 / 綜合報導
從魚身上癒合的傷口位置判斷，被釣起的很可能是同一隻魚。圖擷自動物梗圖星球
從魚身上癒合的傷口位置判斷，被釣起的很可能是同一隻魚。圖擷自動物梗圖星球

想釣中同一條魚的機率有多大？近日有張照片在臉書社團上流傳，一名愛好釣魚的人在相隔60天後，竟然又釣中同一條魚，這罕見的「孽緣」讓留言忍不住刷一排真的是「歸剛欸！」

臉書社團動物梗圖星球昨日出現一張照片，圖片中為同一條魚，左右對照圖則是傷口癒合前後的狀況。並附上簡短文字描述一位愛好釣魚的人士，竟然在相隔60天後從水中釣起同一條魚，並讚嘆這是何等的幸運。

大批網友對此表示對魚來說根本是孽緣一場，並聯想到先前爆紅的「斷頭水母」迷因，開始接龍經典名句「兄弟，我尬你無冤無仇~」「津架！歸剛吔！」。留言也幽默表示「應該是牠覺得你的餌好吃」「這個溪流只有這一隻」「活了六十天還是一樣笨」。

不過也有部分網友笑不出來，第一眼看到魚身上的傷口認為「好痛的感覺」，並質疑釣魚相當殘忍「因為只是釣好玩的」。有人則跳出來回覆，通常釣到大魚會帶回家吃，小魚則原地放生不殘害牠，推測圖中的魚當初應該是這樣才被放走。

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