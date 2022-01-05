三花貓享受拍屁屁爽呼嚕叫　發現奴才偷懶「奶音討摸」：不要停

對於貓咪來說，有些地方是特別喜歡被人類碰觸的，像是下巴、屁股等等，尤其許多貓咪喜歡被拍屁屁，一旦貓奴們開啟「拍屁屁模式」，貓咪就會被這招征服，開心的不要不要的，有些貓咪被拍屁屁拍久了，發現奴才手痠突然停下時，還會央求主人繼續拍屁屁到舒服為止。

網友林先生家裡養了兩隻可愛的米克斯貓咪，其中一隻三花貓「藜麥」是一隻特別享受拍屁屁的貓，林先生經常在空閒時間給牠拍屁屁，有別於一般的貓奴的「慢慢拍屁屁」，林先生特別擅長高速拍屁屁，經常拍的藜麥相當享受。

林先生表示，有一天晚上他照常給藜麥拍屁屁，藜麥就發出了相當有節奏感的呼嚕聲，就像是機器運作一般，讓人忍不住會邊拍邊笑。拍到後來林先生手痠了，藜麥還在繼續沉浸於拍屁屁的餘韻中，等到餘韻退了，牠才驚覺「奴才偷懶不拍屁屁了」，直接轉過頭奶聲奶氣的喵了一聲，聽到這一聲讓人融化的喵喵叫，讓人忍不住又繼續回去拍屁屁。

藜麥完全無法抗拒被貓奴搔下巴的感覺。(圖/林姓網友授權提供)

藜麥是一隻相當親人的三花貓，林先生說牠是三、四年前在路上直接被妹妹收編的浪貓，今年已經五歲多了，有著一雙可愛的綠色大眼睛，捲起來的短尾巴更是牠的特色。平常藜麥最喜歡坐在餐桌附近的餐椅上，家人們只要一打開房門牠就會立刻對人喵喵叫，像是家裡的保全一樣。