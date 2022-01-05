擄車騙罐罐？肥虎斑睡到露牙齒 網幸災樂禍：這台不用發動了

這樣該怎麼騎車？有網友分享多張照片，一隻肥美虎斑貓在路邊的機車上睡著，身體微微蜷曲，還不忘用手抱住自己的身體。即便有人圍觀仍處於熟睡狀態，讓原po笑稱「可能有去跨年」累到現在還沒醒。

有網友在臉書社團動物梗圖星球分享，停在路邊的機車上躺著一隻肥美的橘貓，沒節操的睡姿吸引不少人上前圍觀。通常浪浪戒心相當高，一但有人接近就會立刻驚醒甚至逃走。然而這隻虎斑貓依舊熟睡，原PO還特寫牠露出虎牙的樣子，開玩笑說「我在看牠到底有沒有流口水」。

許多人看到如此不怕生又肉肉的虎斑貓，大喊「哪一家的阿嬤養的貓貓走失了」「醉倒不醒貓事」「裝睡的貓叫不醒」。留言幸災樂禍表示「這台車不用發動了哈哈哈」，並懷疑根本是想騙罐罐，罐頭一開肯定立刻醒過來，甚至純粹是想被收編。

原PO特寫的照片也讓不少人覺得相當可愛，「想幫牠掏耳朵」「融化」「放大是怎樣」，也發自內心覺得這番昏睡的樣子，「就像剛跨完年隔天的自己」。