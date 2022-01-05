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他餵奶奶吃西瓜..下秒自己吞掉！阿金氣炸暴打：不孝子欠教訓

聯合新聞網 / 綜合報導
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，被一旁的黃金獵犬暴打。(圖/取自推特)
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，被一旁的黃金獵犬暴打。(圖/取自推特)

家裡有毛小孩的時候，往往可以看出牠最受到誰的照顧跟疼愛，而且毛小孩還會適時的保護家人。最近推特上瘋傳一段爆笑影片，只見一名男子拿著一大盤西瓜要餵給奶奶吃，結果正要送進奶奶嘴裡時猝不及防的往自己嘴巴塞，一旁的汪星人見狀整個暴怒，開始使用汪汪拳暴打男子，可愛的影片讓許多網友笑到不行。

推特上流傳一段有趣的14秒影片，影片中一名男子拿著滿滿一盤切好的黃西瓜，準備給餵給家裡的黃金獵犬吃，結果狗狗摸了摸一旁的奶奶，示意男子應該要先給奶奶吃才對，只見男子緩慢的將一塊西瓜遞到奶奶嘴邊，當奶奶張嘴準備吃下時，說時遲那時快，男子一個move就把西瓜轉向自己嘴裡吃掉。

男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，奶奶跟黃金獵犬都驚呆了。(圖/取自推特)
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，奶奶跟黃金獵犬都驚呆了。(圖/取自推特)

黃金獵犬對男子使出汪汪拳。(圖/取自推特)
黃金獵犬對男子使出汪汪拳。(圖/取自推特)

站在旁邊觀看全程的狗狗愣了一下，隨即舉起兩隻前腳狂扁男子的頭，好像在說「你在幹嘛啦，你這不孝晚輩！」，打到後面還整隻狗狗撲上去，男子被狗狗痛揍到跌到地上，奶奶在旁邊笑得樂不可支。

男子最後被自家黃金獵犬暴打到跌坐在地上，奶奶在一旁笑得樂呵呵。(圖/取自推特)
男子最後被自家黃金獵犬暴打到跌坐在地上，奶奶在一旁笑得樂呵呵。(圖/取自推特)

影片貼出後截至今日已累積超過647萬人觀看，網友們看到男子被狗狗狂毆的畫面，紛紛表示「奶奶到最後都一直在笑欸」、「我們真的得多跟狗狗學學」、「狗狗太可愛了，牠真的很愛奶奶耶」、「狗狗真是大自然給我們最好的夥伴」。

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