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腳踩「50萬拖鞋」喵星人秒變乖！網猜原因：看到兄弟在你腳底

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO表示新買的拖鞋，讓家中的貓咪頓時變很乖。圖擷自動物梗圖星球
原PO表示新買的拖鞋，讓家中的貓咪頓時變很乖。圖擷自動物梗圖星球

家裡的貓太調皮該怎麼辦？買一雙新的拖鞋或許是個好辦法！有網友在臉書社團曬出自己新買的「50萬」室內拖鞋，一穿上去貓咪竟瞬間變得乖巧。可愛的造型及「功效」，讓不少網友看到直呼「可惡想買欸！」

一名女網友在臉書社團動物梗圖星球貼出多張照片，從圖片可看出腳上踩著新買的「50萬」藍貓拖鞋，貓咪看到後頓時露出十分驚訝的神情同時耳朵「開飛機」，並和一雙拖鞋同框向原PO露出「本來想說點什麼」的眼神。

網友們看到可愛的藍貓拖鞋，紛紛敲碗哪裡才買得到，「又要騙我從錢包掏出錢」「每造一對拖鞋，就有兩隻貓咪遇害」「再加上貓貓一百五十萬」「看到兄弟在你腳底」，並揣測貓咪此刻應該心想若是不乖，就極有可能被作成拖鞋踩在腳底下。

至於為何網友會開玩笑稱50萬的拖鞋，原因是先前曾有名飼主懸賞50萬要找走失的英國短毛貓「弟弟」，和照片中的貓咪都被統稱為「藍貓」，因此有了50萬的響亮稱號。不過事件最後因英國短毛貓自行返家順利落幕，並沒有人成功拿到懸賞金50萬元。

原PO表示新買的拖鞋，讓家中的貓咪頓時變很乖。圖擷自動物梗圖星球
原PO表示新買的拖鞋，讓家中的貓咪頓時變很乖。圖擷自動物梗圖星球

貓咪 英國短毛貓

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