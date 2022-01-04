養前天使養後眼神死！他列「柴犬八大迷思」20萬人讚爆：太中肯

石原雄在推特上貼出四張插圖，以生動活潑的方式講述養了柴犬前後的八大迷思。

日本漫畫家石原雄貼出幾張插圖，講述養柴犬前後的八大迷思。（圖／取自推特）

第一、養柴犬前覺得柴犬是非常服從主人的，但實際上養了之後才發現，在你手上有零食的時候，柴柴才會對主人順從。

第二、養柴犬前覺得應該不太會掉毛，但實際上養了之後才發現，柴犬掉毛頻率遠比其他犬種來的高，尤其掉毛期更是讓人清理到崩潰。

日本漫畫家石原雄貼出幾張插圖，講述養柴犬前後的八大迷思。（圖／取自推特）

第三、養柴犬前覺得柴犬的個性應該是比較成熟冷靜派的，但實際上養了之後才發現，其實柴犬很有個性，很容易就冷漠起來。

第四、養柴犬前覺得柴犬是很勇敢、警戒心強的狗狗，但實際上養了之後才發現，其實柴犬很膽小，看到陌生的人事物只敢在旁試探。

日本漫畫家石原雄貼出幾張插圖，講述養柴犬前後的八大迷思。（圖／取自推特）

第五、養柴犬前覺得柴犬好像有點距離感，但實際上養了之後才發現，柴犬的距離感比想像中大不少。

第六、 養柴犬前覺得柴犬好像不是很愛被摸摸，但實際上養了之後才發現，其實柴犬也很喜歡被摸摸稱讚，但次數可能不能太多。

日本漫畫家石原雄貼出幾張插圖，講述養柴犬前後的八大迷思。（圖／取自推特）

第七、養柴犬前覺得柴犬好像不太會跟其他狗產生衝突，但實際上養了之後才發現，其實柴犬只是不太懂得跟其他狗狗玩，所以就選擇站在一旁看著。

第八、 養柴犬前覺得柴犬好像不太會展現出情緒，但實際上養了之後才發現，每隻柴犬可都是表情大師，隨時來個顏藝或是可愛的笑容都沒問題。

石原雄的插圖一PO出後不少網友都大讚中肯，有網友表示「完蛋了全部說中了啊」、「簡直太中肯」、「第一點跟第二點感觸很深」、「我家柴犬就是這個樣子」，還有網友直接貼出自家柴犬寶貝的前後反差照片，說明石原雄的圖超級貼切，截至目前為止推文已有超過25萬人收藏。雖然柴犬真的很可愛，還是鼓勵大家如果確定要迎接柴犬成為家中的一份子，請以領養代替購買，就算是喜歡柴柴也還是以領養的方式飼養比較好喔。