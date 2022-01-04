小鏟屎官整個人塞貓窩爆睡 喵皇「淡定撇頭」神無視笑翻百萬人
家裡有喵星人的貓奴們一定很常遇到一種狀況，就是花大錢買來的貓床鋪、貓睡墊自己家主子都不用，最喜歡睡進紙箱裡面或是鑽到塑膠袋中，有時候乾脆找個紙袋睡進去，就是一個完美的貓咪棲息地，但貓咪有時候也是會遇上天敵的，比如說小朋友。
最近日本推特上有一組爆紅的照片，推特用戶タコス子家裡養了一隻橘貓，也有一位可愛的兒子，前幾天他捕捉到一個神奇的畫面，自家寶貝兒子竟然跑去跟貓咪「搶地盤」，整個人鑽進小小的貓窩裡面，還頂著貓窩到處趴趴走，不過喵星人似乎已經是見怪不怪，一臉淡定坐在旁邊瞇起眼睛，彷彿「我眼睛業障重啊」一般的什麼都沒看見。
貼文PO出後至今已有106萬人按下收藏，網友表示「對小朋友來說這貓窩應該是不錯睡的床」、「第三張照片笑死」、「完全不想把床還給貓啊這孩子」。事後タコス子也貼出了貓窩的正常使用照片，只見橘貓安穩地躺在貓窩裡面享受貓生，看來小朋友是有乖乖把床還給喵星人了。
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