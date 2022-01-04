主人忍痛將貓安樂死超自責 毛孩：我真沒怪你，請你放過自己
｢我覺得，是我親手殺死了我家的喵喵…」
最近在一次離世溝通中，案主在line的電話那頭，聽著我轉述她家離世寶貝回答問題，整個過程安靜地讓我不太習慣，伴隨的只有隱隱約約的雜聲，我無法判斷是不是對方的啜泣聲，反正她一句話都沒有回應，直到接近尾聲了，卻突然冒出以上這句她覺得她親手殺了自己的寶貝喵喵。
我心突然揪了起來，怪自己沒有事先跟案主釐清每個問題背後的涵義，主要是為了避免有些人會認為，寵物溝通不過就是先套主人資訊而後腦補出來的答案。但幾次經驗下來，發現有些問題不事先釐清就不容易聚焦，反而容易隔靴搔癢無法達到飼主的期望。
如同去看醫生，甚麼狀況都不講，要醫生自己猜，這樣會浪費很多時間在找答案，如果可以給予醫生一些症狀描述，不是更容易快速針對問題找到解決方法嗎？
這位案主的問題裡，都沒有提到安樂死，我當時看題目時內心只是覺得奇怪，她為何會問了一句：｢喵喵會討厭我嗎？」我不知道這問題的背後這麼沉重！也許她太自責、所以刻意避開安樂死這個字眼，而我當時也猶豫著要不要多問，最後選擇沒問。
一切就按照她原先給我的問題去進行溝通，她靜靜的聽著答案。沉默，應該代表這次溝通沒有真正解決她心中的痛吧，那個｢親手結束了毛孩生命」的龐大愧疚感還在，但她沒有表達出來，直到通話最後她哭喊著：｢我覺得是我親手殺死了牠！」
我的心跟她一樣痛了起來，很遺憾花了時間卻沒有真正問到她關心的核心所在，但離世毛孩不適宜一直被打擾，所以我也沒有建議重新回頭再追問。如果事先我知道案主糾結在這上面，就可針對這個問題好好跟毛孩聊聊，聽聽牠的想法。
結果案主沒提、毛孩也沒提，感覺這場溝通失去了意義。
不過，從頭到尾她家的離世貓咪一再對她表示感謝跟感恩，沒有任何怨懟，我想那是因為貓咪並沒有把這件事放在心上吧，畢竟那時貓咪的腎臟已經破裂，牠應該可以理解主人不忍牠再受折磨以及選擇放手的無奈。
安樂死看似解決了毛孩的痛苦，但主人的痛苦才正開始……。
作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。
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