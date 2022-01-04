破獲吸貓集團？百隻貓「複製貼上」集體倒地 網笑翻：蛋蛋的哀傷

多張照片近日被轉傳到各大臉書社團，百隻貓咪被擺在地上一動也不動，身上還帶有傷口以及貼布。不少愛貓人士第一時間看到「拳頭又硬了」，其實真相是泰國政府提倡貓咪結紮，舉辦活動為上百隻貓咪免費結紮。

「來來來！統統俗俗賣啦！顏色都很齊全！」近日臉書社團爆廢公社出現多張貓咪集體倒地的照片，除了一動也不動，姿勢更是複製貼上，讓不少人以為又發生大量毒殺案件。不過其實這是先前泰國政府為了宣導集體結紮的現場畫面，地上躺著的全是等待麻藥消退的貓咪，身上都能看見被剃毛及貼紗布的痕跡，一旁則有一票貓奴等待自家毛孩清醒。

這些活動照片是由泰國佛統府官方部門所發布，政府安排專業獸醫前往偏遠山區，當地居民則帶著上百隻寵物參與此次結紮活動，而且強調完全免費。

網友得知照片真相後笑翻，「RIP差點打下去」「蛋蛋的哀傷」「破獲龐大吸貓集團」。留言亦提及台灣也有集體結紮服務「真的是這樣欸」，全天馬拉松式結紮，在現場鋪設防水墊讓術後的毛孩子躺著恢復元氣。