貓生七年初看日出 天使喵一個move四連拍萌爆

「奇家五毛」有IG帳號「一個不小心養了五隻喵」，媽媽本身就養了五隻可愛的喵星人，分別是奇亞籽、奇末考、毛毛蟲、奇多與奇檬子，五隻貓咪都各有各自的特色，像是奇檬子原本是一隻瘦弱的醜貓，但在媽媽充滿愛心與細心的照顧下，長大成為超萌的仙氣美貓。這次的主角毛毛蟲是一隻曼赤肯貓，原本是寵物店的店貓，最後在2019年被五喵媽媽領養回家，養了兩年多。

五喵媽媽的另一隻可愛的仙氣貓咪「奇檬子」。(圖/IG「一個不小心養了五隻喵」授權提供)

五喵媽媽接受聯合線上記者採訪時表示，這次被帶出去看日出的是養了很久的毛毛蟲，之所以只帶毛毛蟲出門，是因為毛毛蟲是五隻貓咪裡面最乖巧最穩定的，不管到哪裡都像是自己家一樣。在2021年最後一天，媽媽很臨時開車載著毛毛蟲去墾丁，本來很擔心貓咪第一次坐這麼遠的車程會不適應，但事實證明擔心是多餘的，毛毛蟲自己乖乖坐在後座，全程都精神滿滿，坐在推車裡面等日出的時候也超級乖巧。

毛毛蟲把頭靠在推車上，模樣超可愛。(圖/IG「一個不小心養了五隻喵」授權提供)

雖然最後因為雲層太厚沒辦法看到日出，毛毛蟲還是跟媽媽一起完成了迎接新年第一道曙光的貓生成就。媽媽指出，其實她一直都很想帶貓咪在身邊，有這個機會就一起去看日出，結果自己一路上都在睡覺，貼心的毛毛蟲看到她醒來，還會跳到前座撒嬌、踏踏、呼嚕呼嚕叫，可愛的樣子讓媽媽心都融化了。

毛毛蟲是一隻很可愛又很貼心的天使貓。(圖/IG「一個不小心養了五隻喵」授權提供)

毛毛蟲看日出的可愛照片一貼上Dcard立刻吸引不少網友留言，有網友詢問五喵媽媽是如何在漫長旅途中給貓咪上廁所，五喵媽也很仔細地說明，要帶貓出門首先要看貓的個性，如果出門很害怕發抖就不太適合。至於是怎麼帶毛毛蟲出遠門，五喵媽說她是帶一台分離式推車，寵物籃放後座會比較安全，貓咪自己在後座坐好，貓砂選擇常用的款式放在後車廂，休息的時候帶貓咪去上廁所，另外還會帶上水碗、食物碗、飼料、罐頭、肉泥，保暖衣物、毯毯等，建議以貓咪安全為主。

五喵媽媽帶七歲的毛毛蟲一起去看日出。(圖/IG「一個不小心養了五隻喵」授權提供)

五喵媽媽帶七歲的毛毛蟲一起去看日出。(圖/IG「一個不小心養了五隻喵」授權提供)

五喵媽媽帶七歲的毛毛蟲一起去看日出。(圖/IG「一個不小心養了五隻喵」授權提供)

五喵媽媽帶七歲的毛毛蟲一起去看日出。(圖/IG「一個不小心養了五隻喵」授權提供)

令人感動的是，其實毛毛蟲是五喵媽媽最後養的一隻，同時也是年紀最大的貓。五喵媽媽感性的說「我來不及參與牠前面的貓生，現在好好珍惜每一刻」。